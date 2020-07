Ismét gurulhat az úthenger – Élhetőbb és modernebb helyi közösséget szeretnének Baracskán

Az eddig megkezdett utat folytatja a település a következő időszakban. Mindezt szó szerint is érthetjük, ugyanis csaknem ötvenötmillió forintból több utca és út épült, illetve újul meg.

A napokban fény derült arra, hogy a Magyar falu program sikeres pályázatai között megtalálható Baracska is. Ráadásul a térség legnagyobb összegét, harmincmilliót nyertek el az út- és járdafelújítás ablakában. A község önkormányzata egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a belterületi utcákat ellássák szilárd útburkolattal, amely több lépésben valósulhat meg – nyilatkozta Szőlősy Attila polgármester.

– Számos út készült az elmúlt időszakban a Magyar falu program 2019-es pályázata révén, amelyet áprilisig megvalósítottunk. Huszonötmillió forintból a Kozma Ferenc utca alsó része, a Főtér, a Móra Ferenc és az Ady Endre zsákutca szakasza, valamint a Tompa Mihály földes útszakasza tudott megújulni, ezzel nagymértékben javítottunk a település infrastruktúráján. Büszke vagyok arra, hogy a vírushelyzet ellenére épülni, szépülni tudott a falunk.

Nemrég pedig ismét örömmel konstatálták, hogy újabb forrást nyertek el, immáron a 2020-as program keretében.

– Tovább gurulhat az úthenger. Mintegy harminc­millió forintnyi összeget fordíthatunk ismét útépítésre. Ezzel már közel két kilométeres szakasz újulhat meg összesen. Ezek után kijelenthetjük, hogy reális cél az összes utcának a felújítása és későbbiekben szilárd burkolattal való ellátása. Nagy öröm, hogy ebből az összegből megújulhat a általános iskola parkolójában található földes út is, ami eddig sok kellemetlenséget okozott a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek egyaránt. A csapadék miatt gyakran volt saras, így gyakorlatilag gumicsizmában lehetett csak megfelelően közlekedni rajta. Szeretnénk ezt mielőbb kivitelezni! Mindemellett a sikeres pályázat esetén aszfaltot kaphat a Kossuth Lajos utcának a sportpályát és a temetőt összekötő útszakasza és a Kertalja utca. Cél a földutak felszámolása! Legkésőbb jövőre pedig a játszóteret korszerűsítenénk, valamint a közösségi terek, utak melletti árkokat szeretnénk karbantartani. Ezekre a lehetőségekre is benyújtottuk kérvényünket. Bízunk a pozitív elbírálásban!

Jelenleg is lázasan folyik a munka a településen, az iskola tálalókonyhájának a fejlesztése zajlik. Az épület felújítása és korszerűsítése mára már halaszthatatlanná vált.

– Kívül-belül megújul az építmény, hogy megfeleljen a mai kor követelményeinek. Az épület energetikai korszerűsítésen esik át, az étkező, a szociális helyiségek burkolata, falai teljesen megújulnak, ráadásul új eszközök beszerzése is folyamatban van. A projekt költségeinek egy részét pályázati forrásból fedezzük.

A község vezetője hangsúlyozta, szeretnének minden pályázati lehetőséget megragadni, hogy a település fejlesztése töretlen legyen. Az intézkedésekkel a lakosok életkörülményeinek javítását és a családok helyben maradását célozzák meg. A munkahelyteremtés a jövő nagy feladata.

– Folyamatosan figyeljük a tendereket. Igyekszünk mindent kihozni belőle, az infrastruktúra fejlesztése mellett a kultúra fejlődését és a közösségek építését tűztük ki a zászlónkra. Ezért hatalmas dolog lenne, hogy sikeres LEADER-pályázat esetén megvalósulhatna a színpad telepítése 2021-ben, amely a Makovecz Imre és tanítványai által tervezett faluházunk udvarán lelhetne otthonra. Számos civil szervezetünk van, akik birtokba vennék. A baracskai drámakör tagjai már az elmúlt években is sikereket értek el. Felléptek többek között a fővárosban is, a Tóth Ilona című darabbal, az István, a király rockoperát is színpadra vitték. Jelenleg A dzsungel könyvét próbálják. Emellett dalköre, néptáncegyüttese és kamarakórusa is van a falunak, akik a színpadra lépnének.