Iskolát fejleszthetnek Gyúrón és Kajászón

A Magyar Közlöny novemberi számaiból kiderült, hogy több megyei település is jelentős összegből fejleszthet a közeljövőben, a Magyar falu program keretein belül is volt három olyan település, amelyek iskolatámogatásra kaptak vissza nem térítendő támogatást: most Gyúró és Kajászó illetékesei szólalnak meg.

A hírről egyébként Tessely Zoltán, Fejér megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője számolt be a közösségi oldalán. Ahogy az előbb említett közleményből kiderült, a Magyar falu program keretében Gyúró, Kajászó és Etyek is „iskolaépület felújítása" ablakban nyert támogatást, összesen 129,5 millió forint értékben; ebből Gyúró 34,6 millió, míg Kajászó 44,9 millió forint értékben költhet iskolafelújításra. Előbbi település (Gyúró) esetében megpróbáltuk telefonon elérni Horváth Gyula polgármestert, azonban ő nem reagált megkeresésünkre. Elértük azonban Szabó Györgyöt, a helyi képviselő-testület egyik tagját, akinek jelenlegi információi szerint valószínűleg nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés-fejlesztést végeznek majd a tanintézményben, valamint külső homlokzatcserére is sor kerülhet. Kajászó polgármestere, Császár Roland is értesült az országgyűlési képviselő közleményéről, melyről csak szűkszavúan annyit írt: „Az iskola, az ott tanuló kisdiákok mindig a jövő zálogát jelentik egy közösség számára."