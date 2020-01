Iskolaérettség: a hónap végéig adhatók be a kérelmek

Meghosszabbították a szülői kérelmek leadásának határidejét az iskolaérettség megállapítása kapcsán.

Néhány hete bővebb cikket is írtunk a témában, s már több fórumon értesülhettek arról a szülők, hogy új szabályozás lépett életbe a gyermekek tankötelezettsége kapcsán. Idén január 1-től már csak a szülő kezdeményezheti azt, hogy tanköteles korú gyermeke (aki adott év augusztus 31-ig betölti a 6 éves kort) maradhasson még egy évig óvodában, illetve, ha még nem tanköteles a gyermek, de iskolaérettnek gondolják, akkor mehessen iskolába. A kormány a visszaélések, az indokolatlan felmentések elkerülése miatt döntött az új szabályozásról, s az Oktatási Hivatalt (OH) jelölte ki az iskolaérettségre vonatkozó felmentési kérelmek elbírálására. A hatósági eljárásban az OH területi szervei működnek közre. Fontos azonban tudni az érintett szülőknek, hogy a kérelmeket az esetleges csatolmányokkal kizárólag postai úton lehet benyújtani a hivatal központi, budapesti címére. Ám csak azután, hogy kitöltötték az OH honlapján található nyomtatványt, amelyet szintén a küldeményhez kell csatolni. A kérelmek leadására először a január 1-15-ei határidőt jelölték meg, de a minap érkezett a hír a hosszabbításról. E szerint egészen január 31-ig van erre lehetőség, így a szülőknek több idő áll rendelkezésükre arra is, hogy az esetleges mellékelt dokumentumokat beszerezzék. Az iskolaérettségről a hivatal hatósági eljárás keretében dönthet, ám kérheti az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat segítségét is.