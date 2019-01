Iskola épül a legtávolabbi magyar faluban – Fejér megyei intézmények is segítettek

Négy év alatt kell elkészülnie a kommandói iskola új épületének, a kivitelezési szerződést már aláírták, tavasszal kezdődhet a munka. Az intézmény két éve égett le, akkor Fejér megyéből is szállítottak adományokat a helyszínre.

Kommandó Kovászna megye legmagasabban, 1070 méteren fekvő, a történelmi Magyarország legkeletibb települése a Nagy-Bászka völgyében. Szinte teljesen magyarok lakják, arányuk 95 százalék. A Horn Dávid Iskola mintegy száz gyermeknek biztosít magyar oktatást és erőt a megmaradáshoz.

Lángba borult a tető

Két éve, 2017. január 9-én, miután a gyerekek hazamentek, a kazánfűtő megrakta a tüzet a fatüzelésű kazánokban. Felment az emeletre és becsukta az ajtókat az archívumban, a raktárban, az informatika laborokban, a könyvtárban, majd bezárta az emeleti ajtót és hazament. Délután 4 óra 30 perckor tűnt fel egy helybelinek, hogy füstöl az iskola, aztán hirtelen lángba borult a tető. Percek alatt százak gyűltek össze, hogy segítsenek, fél óra alatt kiürítették az iskolát.

A kommandói önkéntes tűzoltók felmásztak a tetőre és két szivattyúval oltottak, miközben egy apuka autóval megszakította az iskola tetejét, hogy ne terjedjen tovább a tűz, ami sikerült is, mire kiértek a hivatásos tűzoltók. Ekkor ők vették át az irányítást. De leégett az iskola egy része, odaveszett a könyvtár 9 ezer kötettel együtt, az informatikai labor 15 számítógéppel, az archívum az 1920 óta gyűjtött minden iskolai dokumentummal, egy raktár spotfelszerelésekkel és népi viseletekkel, az illemhely, a kazánház, a tanári szoba, az igazgatói iroda, a konyha és három osztályterem.

Azonnal érkezett segítség

A segítségkérés híre elérte az anyaországot is, ahol országos méretű összefogás nyomán állították össze a szállítmányokat. Fejér megye az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez: az elégett könyvek pótlására több mint ezer kötet indult útnak a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár felajánlása nyomán. A jótékonysági akcióhoz csatlakozott a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és az Alba Fehérvár KC kézilabdacsapata is. A seregélyesiek saját gyűjtést is indítottak. A szállításban Nagy György velencei vállalkozó segített.

A Háromszék című erdélyi napilap minap beszámolt róla: az új, 1300 négyzetméter alapterületű tanintézmény megépítéséhez tavasszal látnak hozzá, az épületben nyolc tantermet alakítanak ki. Tanári szoba, pénztár, laboratórium, titkárság és egy 150 férőhelyes aula is szerepel a tervben. A 4 millió 233 ezer lejes beruházás nagyobb részét kormánytámogatásból fedezik, az önkormányzat önrésze 391 ezer lej. A kivitelezés határideje négy év, ám a kommandóiak abban reménykednek, hogy az új iskola korábban elkészül. A Nemzetpolitikai Államtitkárságtól kapott 5 millió forintos támogatásból új, korszerű tanfelszereléseket vásároltak.

Rengeteg könyv érkezett a kommandói diákok javára: 15-20 ezer kötetet már osztályoztak és további 30 ezer kötet vár még erre, ha elkészül az új épület. Minden kötetet átnéznek és várhatóan más tanintézmények részére is felajánlanak az adományból, például a gyimesi magyar házakhoz szállítanak belőle. Jelenleg a leégett iskolaépület megmaradt részében tanulnak a diákok: az összlétszám 80 gyermek, közülük 15 még óvodás.