Irány az érettségi vizsga: nagy hajrá május 3-áig!

Változatlan formában és dátummal – a járványügyi előírások betartása mellett – megtartják a 2021-es érettségi vizsgákat – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A középiskolákban a kormány a járványügyi védekezés érdekében február elsejéig meghosszabbította a tantermen kívüli digitális munkarendet, de abban bíznak, hogy ezeket a korlátozásokat hamarosan teljesen vagy részlegesen fel lehet oldani. A felelős döntés azonban a járványügyi helyzetben most a meghosszabbítás volt.

Ebben az esetben nem tan­ügyi, hanem járványügyi kérdésről van szó – fejtette ki Maruzsa Zoltán, a minisztérium köznevelésért felelős államtitkára. Az érettségi vizsgákra – ahogy a felsőoktatási felvételikre is – a hagyományos február 15-ei időpontig lehet jelentkezni.

Az államtitkár rámutatott: a tavalyi év bebizonyította, hogy a járvány­ügyi keretek közt is biztonságosan meg lehet rendezni a vizsgákat. Tavasszal csaknem 80 ezer, ősszel pedig további 30 ezer tanuló érettségizett le úgy, hogy sehol sem alakult ki fertőzési góc.

Kijelölték a 2021-es vizsgaidőszakokat és a vizsganapokat is. Ezek szerint az emelt szintű és a középszintű írásbeli érettségi vizsgák május 3-án, hétfőn 9 órakor kezdődnek a magyar nyelv és irodalom tantárggyal. Azután május 4-én a matematika, 5-én a történelem következik, és így tovább. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat június 3. és 10. között, a középszintű szóbeliket pedig június 14. és 25. között rendezik.

– A tavaszi és őszi érettségi időszak vizsgái megmutatták, hogy megfelelő előkészítéssel és fegyelmezettséggel a vizsgák gond nélkül megszervezhetők – mondta el lapunk érdeklődésére Horváth József, a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatója. – Ebből kiindulva pillanatnyilag nem látom, hogy változtatni kellene a szabályokon. Természetesen a végső szót, majd májushoz közeledve, az akkori járványügyi helyzetnek megfelelően lehet kimondani. Az érettségi előkészítése már megkezdődött, jelenleg a diákjainkat tájékoztatjuk a pontos feltételekről, ideértve az alsóbb éves, előre hozott vizsgát tenni kívánó tanulókat is.

Amint megtudtuk: az intézményben a felmérést követően elkezdődik a jelentkeztetés folyamata, amely február 15-én zárul. Szakmai téren pedig már az online oktatás keretei között is zajlik a vizsgákra fókuszáló munka.

– A Vasvári az elmúlt vizsgaidőszakokban is alapos előkészítéssel és a vizsgázók felé pontos kommunikációval, sikeresen bonyolította le az érettségiket mind a saját tanulóinkkal, mind az emelt érettségire nagy számban ideérkező külsős diákokkal. A vizsgázókkal írásban előre ismertettük a betartandó szabályokat, ők azok szerint jártak el, így semmiféle gond nem adódott. Az akkori protokollunk készen áll most is, úgy gondolom, annak felhasználásával, aktualizálásával az idei érettségi vizsgák is lebonyolíthatók lesznek – tette hozzá Horváth József.

– Jelenleg az online oktatás keretei között segítjük diákjainkat az érettségi felé vezető úton – válaszolta kíváncsiskodásunkra Birkás Krisztina, a móri Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója. – Persze mind a pedagógusok, mind a diákok részéről sok munkával jár ez, de a haladás folyamatos.

Az enyingi középiskolában a rendeletnek megfelelően járnak majd el májusban – tudatta velünk Regenyei Katalin, a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola igazgatója.

Sárbogárdon, a Petőfi Sándor Gimnáziumban a végzősöket kis csoportokban már most is fogadják, hiszen május 3-áig az a mintegy három és fél hónap már nem olyan sok idő. Boda János igazgató az oltás fontosságáról is szólt: nézete szerint a világjárványból a koronavírus elleni hatásos és biztonságos vakcina jelenthet kiutat.

– Biztos csak a bizonytalanság – hangsúlyozta megkeresésünkre Bottlik Zoltán, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum bicskei Vajda János Technikumának igazgatója. – Ágas-bogas és szerteágazó jelenleg a helyzet, tele kérdőjelekkel az érettségi vizsgákat illetően. A digitális oktatás mellett folyik a szükséges személyes találkozások (főleg a gyakorlati képzést illetően) előkészítése, a kérelmek összegyűjtése. Az érettségiig nagy hajrá vár diákra, tanárra egyaránt!