Intézményenként mérte fel a Dunaújvárosi Tankerület a diákok igényeit

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményenként mérte fel a diákok igényeit, hogy valamennyien megkaphassák a digitális munkarendhez szükséges technikai eszközöket.

– Az iskolák a veszélyhelyzet miatt egy hónapja álltak át a digitális munkarendre. Egyik napról a másikra kellett alkalmazkodni az új helyzethez a pedagógusoknak, a diákoknak, a szülőknek és a tankerületeknek is – mondta el Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója. A pedagógusok esetében nem merült fel eszközhiány, az új munkarendtől függetlenül biztosítani tudták számukra a laptopokat. Intézményenként felmérték a diákok igényeit, hogy valamennyien megkaphassák a digitális munkarendhez szükséges technikai eszközöket. A tankerület továbbá lehetőséget biztosít a használati szerződéssel történő eszközátadásra a rendelkezésre álló eszközpark erejéig. – A társadalmi összefogásnak köszönhetően a tankerületen kívülről is érkeztek, érkeznek felajánlások, szükség esetén ezek célba juttatásában is segítséget nyújtunk – tette hozzá Szilágyiné Sarolta. A tankerülethez 27 település (a sárbogárdi térségből Alap, Cece, Hantos, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Sárszentágota) 42 iskolája tartozik.