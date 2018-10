Ingyenes önvédelmi tanfolyam indult Fehérváron

Ingyenes önvédelmi kurzust indított a székesfehérvári Atarashi Kaishin Ryu Szövetség az önkormányzat támogatásával. Az első alkalmat már meg is tartották.

– Úgy gondoljuk, hogy a mai világban szükség lehet a civil életben is olyan tudásra, amellyel a hétköznapi emberek meg tudják védeni önmagukat és szeretteiket. Léteznek olyan alapvető technikák és módszerek, amelyeket könnyen el lehet sajátítani, nem kellenek hozzá különleges képességek, nem számít az életkor, a nem és a testalkat sem – mondta Rétlaki Gábor, a szövetség egyik vezető instruktora, aki már több évtizede oktat harcművészeteket.

Az emberi test sérülékeny pontjaira irányuló módszer lényege, hogy kis energiával nagy hatást fejtünk ki. Az oktató azt is elmondta, a gyakorlati fogások mellett azzal is foglalkoznak, hogy a váratlan helyzetekre mentálisan is felkészítsék a kurzus résztvevőit. A tréningekre elegendő egy lapos talpú, tiszta sportcipőt és az évszaknak megfelelő öltözetet előkészíteni. Az oktatás alatt az esetleges balesetek elkerülése védelmében javasolt sípcsont- és ágyékvédőket a szövetség biztosítja. Az érdeklődőket minden hétfőn a Prohászka utca 12. szám alatti teremben várják. A kurzusba bármikor be lehet kapcsolódni a következő egy év folyamán.