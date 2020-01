Influenza helyzet Fejér megyében: hol van, hol nincsen

A mesés felütés – hol van, hol nincs – komolyabb folytatást kíván: úgy értesültünk, az influenza egyre több óvodában, iskolában megjelent, amely egy nagyobb hiányzó tömeg esetén akár még az oktatói-nevelői munka szüneteltetését is jelentheti.

Többen több helyen érdeklődtünk a témakörben, így egymástól független intézményvezetők is megerősítették: az adott óvoda, iskola vezetése és a tankerület egyaránt jelezheti a háziorvos s rajta keresztül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (egykori ÁNTSZ) felé, ha azt tapasztalja, az influenza már járványként van jelen az intézményben. Ha a helyzet súlyos, tehát egyre nő a hiányzó gyermekek (és akár a pedagógusok) száma, pár napos oktatási szünetet rendelhetnek el.

Kritikus szint?

A székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában osztályonként eltérő, hány fő hiányzik az adott korcsoportból. Tóth Péter igazgatótól tudjuk, az alsó évfolyamokban (elsőtől negyedik osztály) 253 főből 47 gyermek maradt távol az iskolától – ez csaknem 20 százalékot jelent –, míg felsőben 15 százalék körüli a hiányzási ráta. Náluk azonban akad olyan osztály, ahol tizenegyen is betegek.

– Ez már jelentési kötelezettséggel jár – mondta lapunk megkeresésére az intézményvezető, aki arról is nyilatkozott: amennyiben péntekig lassul a folyamat, nincsen probléma. Ha folytatódnak a megbetegedések, a jövő hét egy kritikus, sok tervezést igénylő időszak lesz számukra.

Januári megfázás

Kálozon, az Aranyalma Óvoda és Bölcsődében jók a kilátások. Az intézményvezető, Gárdonyiné Lakatos Tünde számadatokkal is szolgált nekünk: az oviban a 85 főből tízen hiányoznak, a bölcsiben pedig tízből három gyermek maradt otthon. Vagyis őket egyelőre elkerülte az influenza, a beteg gyermekek – mint megfogalmazta – inkább csak a januári megfázásnak estek áldozatául. Tesznek is a szervezet erősítéséért: a lurkók naponta kapnak gyümölcsöt, és a fertőtlenítés is folyamatos.

Bárányhimlő van

Sem Zámolyon, sem Csókakőn nem okoz gondot az óvodában az influenza, csak egy-egy betegség miatt hiányoznak kisgyerekek, amely egy óvodában tulajdonképpen teljesen normálisnak mondható. Ugyanez a helyzet a csákvári Mesevár Óvodában is, amelynek tagintézménye és bölcsődéje is működik a kisvárosban. Viszont, ahogy azt az óvoda intézményvezető-helyettesétől megtudtuk, a „fenti” oviban, azaz a Szabadság téri tagóvodában kitört a bárányhimlő, emiatt hiányoznak most többen is, de ott sem annyira kritikus a helyzet, hogy bármilyen vészforgatókönyvet életbe kellene léptetni.

Még be lehet oltatni…

Egyelőre nincs kritikus influenzaprobléma a bicskei, a martoni és a váli óvodákban – tudtuk meg az intézmények vezetőitől. Néhány gyermek megfázással küzd ugyan, de számuk nem jelentős. Mindezek miatt kijelenthető, hogy gyakorlatilag nincs influenzaaktivitás ezeken a településeken. Ezért is különösen alkalmas ez az időpont a védőoltás beadatására, hogy még a betegség, a vírus elindulása előtt kialakuljon a védettség.

Nyugalom van

A Bakonyhoz simuló kisvárosban működő, nagy népszerűségnek örvendő Törpe Ovi Alapítvány Óvodája szerencsés, őket is elkerülte a betegséghullám. Skrabákné Ruff Katalin óvodavezető kérdésünkre elmondta, hogy náluk is vannak beteg gyerekek, de a hiányzók létszáma nem magasabb az általában megszokottnál, emellett az otthon maradó apróságokat nem kizárólag influenzás tünetek miatt nem vitték az alapítványi oktatási intézménybe. Sokan teljesen más bajokkal, más vírusokkal, bacikkal és megfázással küzdenek.

– A háziorvoshoz és rajta keresztül az ÁNTSZ-hez futnak be az adatok, és nekem csak akkor kell jelentést küldenem a hiányzó gyerekek létszámáról, ha ők felkérnek rá, de ilyen csak egyszer volt az elmúlt években, és akkor sem követte a jelentést intézménybezárás – mondta az intézményvezető.

Ők is lekopogják

Kárpátiné Frank Éva, a polgárdi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója elmondta: háromszáz diákjuk közül húsznál kevesebben betegeskednek ezekben a napokban. A többéves átlagtól mindez nem tér el. Tolnai Zsuzsanna, az enyingi Szirombontogató Óvoda vezetője néhány felső légúti megbetegedésről szólt csupán, az aprónép közül kevesen hiányoznak, egyelőre semmiféle eltérést nem tapasztalnak a korábbi évek mutatóihoz képest. Óberné Kámán Erika, a szabadbattyáni Cifrakert Óvoda vezetője lekopogta: náluk sincs tömeges megbetegedés. Persze a kisgyermekek közül szinte mindennap hiányoznak néhányan a csoportokból, de ez nem járványszerű. A szórás megfázást, torokfájást, náthát mutat, de szerinte mindez „megszokott” így, január vége felé az óvodákban.