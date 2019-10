In memoriam Paál Lajos

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

„…Miközben Németh László az időre, korra, emberre és a dolgok világára néz, sajátos, egyszeri világmindenség keletkezik benne, melyet szavakkal mond el…” írta Paál Lajos Németh László és Szilasbalhás című tanulmányában a Vár 2004-es almanach-számában. Alapos, tudományos igényű írás ez az egyik legnagyobb magyar írónak a fölnevelő tájhoz fűződő viszonyáról.

S ez volt a most, 90 éves korában elhunyt kiváló középiskolai tanár, író, költő és képzőművész kibocsátó közege is. Tudtuk, hogy a Németh-rokonsághoz tartozott, vérségben és szellemiségben egyaránt. Emlékszem arra, amikor körbevezetett bennünket Mezőszilason, ahová november 2-án, éppen a halottak napján végleg hazatér.

Személyében egy nagy fehérvári tanárnemzedék tán utolsó legendás tagját gyászoljuk. Hogy csak az irodalomhoz kötődőket említsem: Mohácsy Károly, Sobor Antal, Román Károly és Bokros János után költözik most ő is az égi hazába.

Élete vége felé a betegséggel küzdött sokáig. Néhány évvel ezelőtt volt azonban két emlékezetes esemény, amelynek részese lehetett. 2014-ben végre megjelent Mondriani táj című verseskötete, ami több mint verseskötet, hiszen a szerző képzőművészeti alkotásait is tartalmazza. Emlékszünk a meleg hangulatú könyvbemutatóra, amelyre a kötetet kiadó Vörösmarty Társaság nagytermében került sor. A Tanár Úr akkor már nem volt ereje teljében, de arca sugárzott. Aztán rá egy évre ugyanott került sor arra a kiállításra, amelyen hat társával közösen mutatkoztak be a közönségnek.

És emlékezhetünk mély tudásról tanúskodó előadásaira, legfőképpen Németh Lászlóról, akinek életéről ő tudott közülünk a legtöbbet. Művelte a filozófiát is, és mindig öröm volt látni, hallani. Gondolom, így lehettek vele tanítványai is, hiszen a jelenlegi ciszterci (hajdani József Attila) gimnáziumban nemzedékeket tanított és nevelt.

A tanítás azonban nemcsak a tanórákon valósult meg életében. Ezt is szélesebb értelemben, a nagy példa, Németh László szellemiségének megfelelően művelte.

Mondom, egy legendás generáció búcsúzik tőlünk. Most ő is elment. Isten veled, Tanár Úr!