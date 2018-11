In memoriam: Lengyel Viktorné (1938–2018)

Életének 81. évében elhunyt a Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola egykori igazgatója, Lengyel Viktorné.

A tisztelt és szeretett zongoratanárnő a Székesfehérvári Állami Zeneiskola vezetőjeként, többekkel együtt indította el újra a középfokú zenei képzést Székesfehérváron. 1989-ben megbízott igazgatóként vezényelte le, hogy a Jókai utca 3. számú épületből az egykori városi pártbizottság épületébe költözött át az Állami Zeneiskola. 1992-ben a székesfehérvári zeneiskola névadását szervezte meg.

Akkor lett hivatalosan is Hermann László Zeneiskola az addigi Állami Zeneiskolából. Két évvel később, 1994-ben megkezdte munkáját a zeneművészeti szakközépiskola is a városban. A tanárnő hosszú ideig ellátta Fejér megye zongoraoktatásának szakfelügyeletét is.

A népzeneoktatás alap- és középfokú megszervezésében és támogatásában is nagy szerepet vállalt. Címzetes igazgatói kinevezést kapott, 2009-ben Zenei Nevelési Díjjal tüntették ki. 2010-ben az aranydiplomáját vehette át. Az egykori igazgatónőt november 30-án búcsúztatják.

