Imre bácsi, az év iskolarendőre

A város két iskolájában havonta többször tart foglalkozásokat Bali Imre, aki a minap komoly elismerést vehetett át.

Bali Imre főtörzszászlós 2014 óta dolgozik az Ercsi Rendőrörsön, ahol először körzeti megbízott, majd körzeti megbízotti csoportvezető lett. Hamarosan azonban iskolarendőri feladatok ellátásával is meg bízták. Ezt egyáltalán nem bánta, mert szívesen foglalkozik a fiatalokkal. Munkáját nemrég Az év iskolarendőre elismeréssel jutalmazta az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága, amely minden megyéből hat jelölt közül választotta ki a díjazottat.

Bali Imre már elég sokat tudott a helyi viszonyokról, mire kijelölték az iskolarendőri szolgálatra. A felkészülésben sokat segítettek neki a két helyi iskola – az Eötvös és a Kossuth – pedagógusai, igazgatói is. Ercsiben sajátságos a helyzet, mert viszonylag magas a roma gyerekek száma. Számukra sajnos még sokszor példakép a börtönviselt szülő, családtag. Így az a legfontosabb, hogy ez a kép megváltozzon bennük. Föl kell mutatni számukra a munka értékét, és biztatni kell őket arra, hogy akár tovább is tanulhatnak. Továbbá lényeges bemutatni, milyenek a valós börtönkörülmények, hogy lássák: az ott tartózkodás nem élmény, nem kiváltság. Ezért is szervezett közös látogatást a baracskai BV-intézetbe – mesélte a főtörzszászlós. Kollégáival megpróbálnak olyan jövőképet adni, amely a hivatásos szolgálat felé mutat. Ilyenkor azt is hangsúlyozzák, hogy vannak olyan lehetőségek, munkakörök, amelyekhez nem szükséges a kiváló tanulmányi eredmény, mégis stabil, biztos hátteret adnak.

A családi hátteret pedig többféle munkamódszerrel, az önkormányzattal együtt próbálják megváltoztatni, és igyekeznek a szülőket is felzárkóztatni.

A Kossuth iskolába speciális igényű gyerekek járnak, velük megint csak másképp kell foglalkozni. Bali Imre ide havi két alkalommal jár, és 4-8. osztályos gyerekekkel foglalkozik. A téma főleg az iskolán belüli erőszak, a viselkedés, az iskolán kívüli magatartás, a biztonságos internethasználat.

Az Eötvös József Általános Iskolában havonta négyszer tart egy-egy órát a főtörzszászlós, aki korosztálytól függően más-más témát dolgoz föl a diákokkal. A legkisebbeknél, alsóban főleg közlekedésbiztonsági kérdések kerülnek terítékre, játékosan. A negyedik osztálytól már komolyabb témákkal is foglalkoznak: szó esik egyebek mellett arról, mennyire nem játék a 112-es segélyhívó szám tárcsázása.

Bali Imre a nagyobbaknál igyekszik az online világ veszélyeire is felhívni a figyelmet. Rámutat a valóságra, amely a virtuális térben tapasztaltakhoz képest igencsak más lehet. Foglalkoznak például a drogfogyasztás kérdésével. Ez a fiatalok számára elsőre bulinak tűnik, ám amikor a negatív esetekkel, következményekkel szembesülnek, akkor megdöbbennek.

Az elmúlt négy év során láthatók voltak a munka eredményei. Az igazgatók és a tanárok tapasztalatai szerint csökkent az iskolán belüli erőszak, amely az iskolarendőr munkája mellett az egyéb felvilágosító óráknak, a stabilabb városi közbiztonságnak is köszönhető.

Bali Imre személyesen azt tapasztalta meg, hogy a gyerekek már messziről megismerik, és még polgári ruhában is előre köszönnek „Imre bácsinak”. Ez nagyon jólesik a főtörzszászlósnak, aki már tervezi, hogy idén milyen érdekes rendvédelmi helyszínre megy a gyerekekkel, és a gyereknapra is van ötlete. Továbbá szeretnének az Eötvös iskolában foglalkoztató szobát kialakítani, hogy a diákok ne az utcán csellengjenek, hanem találjanak maguknak elfoglaltságot.

Az év Fejér megyei iskolarendőrének ugyan elég sok egyéb feladata is van, ám hálás azért, hogy parancsnoka, Szabó Zoltán alezredes nagyon támogatóan áll a munkájához, és amennyire lehet, szabad kezet ad neki. Így a tervezés is könnyebben megy.