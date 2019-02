Immáron a nyolcadik kolbásztöltő fesztivált tartották Polgárdiban

Ennek a kolbásznak még az illata is más – dicsérte az egyik atyafi saját csapatának a produktumát. Hát, ha még a zsűri megkóstolja! Bizony aratott az elfogultság, de a legvégén most is csak egy maradt!

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forint nyereményért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! A sorrendben 8. kolbásztöltő fesztiválon 25 különítmény mutatta meg gasztronómiai tudományát Polgárdiban, a 7-es presszó udvarán felállított méretes sátorban. (Az új helyszín tavaly váltotta az inkubátorház megszokott csarnokát.) Az alapgondolat mit sem változott: a barátságra, a jó hangulatra szövetkezett idén is a csaknem 300 résztvevő. Sercegő sültek serpenyőkből Ütemesen haladt a munka, sercegve sült a kolbász (meg a tarja, meg az oldalas), kedvesen zrikálták egymást a férfiemberek, csacsogtak a hölgyek, előkerült a mustár, a cseresznyeparika, jóféle itókákkal koccintottak a népek. – Pityukám, de nehéz pálinkád van! – tréfálkozott a kolbászfesztivál egyik ötletgazdája, Reif Ferenc. – Ezt már elsütötted „eccer-kéccer" – vette a lapot a megszólított –, de egye fene, egy újszülöttnek minden vicc új. Kérdem én: mit jelentsen mindez? – Nehéz hozzáférni! – robbant imígyen a poénbomba. A kezdeményezést kezdetektől fogva támogatta a képviselő-testület, Nyikos László polgármester, a fesztivál fővédnöke most is kivette a részét a feladatokból. – Fesztiválunk megőrizte „nemzetközi rangját" – mosolygott az elöljáró –, németországi és szlovákiai testvértelepülésünkről az idén is megtiszteltek bennünket grafrathi és vágdfarkasdi barátaink. Pózoltak a csapatok, közös fotográfiák készültek. A világot jelentő deszkákon Nagy Richárd muzsikált, fülbemászó mulatós nótákkal szolgált Dudar Feri és Postás Józsi. Táncolt kicsi és nagy, Popovics Feri most is sorban pörgette a lányokat-asszonyokat. A zsűrizés nemes misszióját pár éve újították meg, miszerint az ítészek körébe az összes csapat delegál egy-egy tagot. A hölgyek-urak sorban kóstolgatták és pontozták a karikákra szelt ínycsiklandó kolbászkölteményeket. Amint Héja Ágnestől megtudtuk: végül a páratlan polgárdi párosok versenyében a pálmát a Nyugdíjasklub alakulata vitte el, megelőzve a Kamionosok és a Profil 2002 Kft. gárdáját. A farsangi fánkok megmérettetésén a Szekeres Kft. diadalmaskodott, az esti toros bálban Németh József húzta a talpalávalót.