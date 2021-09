Immáron 5. születésnapját ünnepelte a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat

Az idén ünnepli harmincéves jubileumát az Országos Polgárőr Szövetség, és ötödik születésnapját a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat, melynek apropóján az elmúlt napokban ünnepséget tartottak a településen a Győry-kastélyban.

Lovas járőrszolgálat? Talán még önökben is él a kép, ha csak a westernfilmekből is, arról, ahogy a lóhátra pattant rendőr éppen szolgálat közben járja az utcákat. Első olvasatra talán furcsának hangzik, de Perkáta azon települések táborát erősíti, ahol még ma is nagy érdeklődésnek és egyben nagy múltnak örvend lovas nemzetünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy néhány nappal ezelőtt a lovas tagozat ötödik születésnapját ünnepelhették a 30 éves jubileumi Országos Polgárőr Szövetség évfordulója mellett. Az esemény során Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség vezetőségi tagja és a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat koordinátora visszaemlékezett a lovas tagozat létrejöttének nehézségekkel teli időszakára, amikor még felszerelésük és eszközeik sem voltak a működéshez.

Sőt, nemhogy felszerelésük nem volt, még a lovasok sem voltak elegen. A rendületlen kitartásnak és lankadatlan lelkesedésnek hála mára már a megyei szövetség támogatásának köszönhetően hat egyesületnél, hat településen – Csór, Kulcs, Martonvásár, Perkáta, Rácalmás, Úrhida – működik lovas tagozat megyénkben. Huszonhárom lovassal és húsz lóval büszkélkedhetnek.

– Minden egyesülettől, ahol van lovas szolgálat, csak azt kapom visszajelzésül, hogy hasznos a tevékenységük, a lovakkal eljutnak olyan eldugott helyekre is, ahova járőrautókkal nem tudnak se a polgárőr, se a rendőr kollégák. Ezeket a lovasok fel tudják deríteni. Például eltűnt személyek keresésénél erdős részeken, mocsaras, lápos területeken, nagyobb mezőkön is aktívan tudnak segédkezni – mondta Horváth István. Majd hozzátette, hogy nagyon büszke a fiatal lovas polgárőrökre, akik felnőttképzésen vettek részt és sikeres vizsgát tettek. Nekik köszönhetően ugyanis folyamatos az utánpótlás a lovas tagozatban. A tagozat ötödik születésnapjára kitérve Cseh István, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta, ez az öt esztendő is azt bizonyította, hogy akaraterővel, tudatos vezetéssel, kitűnő szervezéssel talpon lehet maradni. Az elnök Horváth Istvánt a megye lovascsapatának vezéregyéniségeként nevezte meg. Úgy véli, mérhetetlen összetartó erővel bír, és a lovasok előtt nagy tekintélye van.

A lovas járőrök az elhivatottságuknak köszönhetően olyan jelentős problémákban tudtak segítséget nyújtani a hatóságoknak, mint a környéken lévő illegális hulladéklerakás.