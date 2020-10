Íme szeptember Fejér megyei fogásai

Horgászni szerető olvasóink kifogták, szavazni szerető olvasóink pedig kiválasztották szeptember hónap legjobb halait.

Közel ezer szavazat érkezett be a nevezőkre, akik kisebb-nagyobb és óriási példányokkal jelentkeztek játékunkra.

A szeptemberi nevezések közül a legtöbb szavazatot az úrhidai Mocsonaki Ádám gyűjtötte össze, aki a hónap elején az Ezüst-tóból fogta ki 11 kg-os pontyát. Ádám nyereménye egy 5000 forint értékű etető-anyag ajándékcsomag a Tímár Mix jóvoltából, valamint egy 10 literes Quechua hűtőtáska.

Másodikként Magócs Máté végzett Enyingről, aki a Palotavárosi tavaknál emelte partra a második helyet érő fogását. Őt a lajoskomáromi Ágota József követi, aki a Mókus-tóból horgászta ki pompás tükrös példányát. Mindketten egy 5000 forint értékű etetőanyag-ajándékcsomaggal gazdagodtak a Tímár Mix jóvoltából. A büszke nyertesekről készült fotókat a szombati Fejér Megyei Hírlapban közöljük, további érdekes történetekkel.

A játéknak pedig messze nincs vége, hiszen októberben is keressük a legszebb, legnagyobb, vagy épp legritkább fogásokat, és a hozzájuk tartozó horgásztörténeteket. Amennyiben Ön is kedvet kapott, hogy a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu oldalain büszkélkedjen eredményével, jelentkezzen az október 8-án induló harmadik fordulóra, hiszen ezúttal is értékes nyeremények várják újdonsült gazdáikat! Görbüljön!