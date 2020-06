Íme az irodalom birodalom – Újra nyithat az előszállási könyvtár is

Sokaknak hiányzik a könyvtár. Ezt nem mi állítjuk, hanem Nyúl Gabriella. Neki pedig – könyvtárosként – hinni lehet.

Az április 14-ei könyvtárosok világnapja lassacskán egy rossz emlék lesz csupán, hiszen – amint teljesen elkészül – rövid időn belül az előszállási bibliotékát is látogathatják a kiéhezett olvasók.

– Nehezen éltem meg azt a napot, azt az időszakot: a könyvmolyok nem térhettek be az épületbe, de próbálkoztak! Többen folyamatosan azt kérdezték, mikor lesz ismét látogatható a könyvtár, míg mások a „Csak engem engedj be!” kéréssel kerestek meg. Sajnos ennek nem tehettem eleget, a szabály az szabály – beszélt az eltelt hetekről, hónapokról Gabriella.

Ám annak ellenére, hogy olvasók nem léphettek az épületbe, szakemberek igen. Ők folytatták a három évvel ezelőtt elkezdett munkát. Az új polcok már a helyükön állnak, nemrég elkészült a számítógépsarok, megérkeztek az ülőgarnitúrák a pletykasarokhoz, már sötétítenek a szalagfüggönyök, Gabriella új asztalt kapott, de a gyerekeknek és az ifjúságnak szóló kis részleg is csaknem teljes készültségű. Ha minden jól megy, hamarosan az utolsó bútorok is megérkeznek, s talán június végén hivatalosan is felavathatják – elképzelhető, hogy a szintén nemrég felújított művelődési házzal együtt – a közösségi teret.

Gabriella azonban addig is gondol olvasóira: a faölelési akció és a linkajánló után ezúttal egy közös, online, „Olvasd újra, nézd újra” nevű játékra biztat mindenkit, amely során például a Tüskevár is terítékre kerül.