Íme a rendőrség tippjei, hogy az ünnepek nyugalomban teljenek!

Azért, hogy a közelgő ünnepek nyugalomban telhessenek, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság néhány hasznos tanáccsal igyekszik felhívni a figyelmet az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire. Otthonaink védelme, a személyes és az online vásárlás biztonsága érdekében kérjük, fogadják meg javaslatainkat!

Advent időszakában egyre többen keresik fel a bevásárlóközpontokat, üzleteket, piacokat a kívánt ajándékok beszerzése, az otthonok feldíszítése és az ünnepi menühöz szükséges áruk megvásárlása érdekében. A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a karácsonyi hangulatot és nyugalmat veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére. Ismeretes azonban, hogy a leggyakoribb bűncselekmények jó része elkerülhető lenne, ha jobban vigyáznánk magunkra, ha csak kicsit körültekintőbbek lennénk. A bűnelkövetők a lehető legkisebb kockázatot vállalva minél nagyobb anyagi haszonhoz próbálnak jutni. Ehhez keresik, és sajnos meg is találják az alkalmat, hogy parkoló autókban látható helyen hagyott táskát, tömegközlekedési eszközökön a külső zsebbe tett mobiltelefont, pénztárcát ellopjanak, vagy éppen a nyitva felejtett, avagy nem megfelelően védett otthonokból az értékeket elvigyék.

Otthonát elhagyva zárja be az ajtókat, ablakokat, kaput! Tegyen meg mindent az ingatlana biztonsága érdekében akkor is, ha csak rövid időre távozik! Fordítson figyelmet a lakóközösségében élők biztonságára is, amennyiben szokatlan eseményt, idegen személy feltűnő mozgását észleli, hívja fel a szomszédok figyelmét, vagy hívjon rendőr!

Személyes vásárlás közben, az áruk válogatásakor ne tegye le táskáját az üzlet polcára, a bevásárlókocsiba vagy kosárba! A bankkártyát és a PIN-kódot soha ne tartsa egymás mellett! Minden vásárlás alkalmával kérjen számát! Ezzel egyrészt ellenőrizheti, hogy a termék biztos forrásból származik, másrészt egy esetleges későbbi fogyasztóvédelmi igény érvényesítéséhez is elengedhetetlen.

Az interneten történő vásárlás alkalmával mindenkor legyen körültekintő! Ellenőrizze az eladóra vonatkozó korábbi visszajelzéseket a közzétett adatok alapján! A termék személyes átvétele és a helyszínen történő kifizetése a legbiztonságosabb tranzakció. Amennyiben ez nem megoldható, postai úton kérje a csomag megküldését utánvétel fizetési móddal! A megrendelés előtt ajánlatos tájékozódni a jótállási feltételekről, szállítási költségekről, és a szállítás idejéről. Utánvétel helyett az áru előre történő kifizetése is lehetséges átutalással. A bankkártyás fizetés esetén a kártya adatai illetéktelen kezébe kerülhetnek, ami visszaélésre adhat alkalmat. Praktikus ezért a bankok által kibocsátott virtuális kártya használata, amelyre előzőleg feltölthető a kívánt összeg, és a fizetést követően nem marad rajta pénz. Ellenőrizze, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik –e tanúsítvánnyal! A bankkártya adatait soha ne adja meg e-mailben és semmilyen más módon!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, tegyen bejelentést bármelyik rendőri szervnél, rendőrnél, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot!