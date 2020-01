Illegális szemetet szállítottak el ismét az egyik buszmegállóból Feketehegy-Szárazréten

A napokban ismét elszállították a felhalmozódott szemetet a városhatártól nem messze, a Hernád utca és az Új Csóri út kereszteződésénél található buszmegállóból.

Az itt kihelyezett szemetest és annak környékét telehordják szeméttel, gyakran egész zsákokkal, vélhetően a külterületi ingatlanokban lakók vagy a kerteket művelők. Az idehordott szemetet a Városgondnokság szállítja el, ami pluszkölt­séggel jár.

Nagyrészt háztartási szemetet raknak itt le, de egyéb hulladék elhelyezésére is volt már példa. Szigli István, Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője kérdésünkre elmondta, az is előfordult, hogy nemcsak a kihelyezett szemetes környékét, de a buszmegállót is telerakták szeméttel.

A probléma az erdőszéli területeken is fennáll.

– Jelenleg a külterületi ingatlanokban – melyek között előfordulnak engedély nélkül felépített házak is – 100-150 fő lakik, esetükben nincs megoldva a szemétszállítás, hiszen ez a terület alapvetően nem az életvitelszerű tartózkodást szolgálja. Ezzel kapcsolatban sem az önkormányzatnak, sem a szemétszállítást végző cégnek nincs kötelezettsége. Hosszú távú megoldásként szeretnénk végigjárni az érintett utcákat, és feltérképezni, melyik területeket lehetne még bevonni a szemétszállításba – fogalmazott a képviselő.