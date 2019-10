Felújítják a vasútállomást, így újraegyesülhet Bicske

A kormány közel 15,5 milliárd forint támogatást nyújt a bicskei vasútállomás felújítására, az intermodális csomópont és parkolóhelyek kialakítására – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter csütörtökön kora délután a bicskei Nagyállomás előtt tartott sajtótájékoztatón.

A bejelentés kapcsán a miniszter elmondta, az elmúlt tíz évben elkészítették Magyarország vasúti stratégiáját, amelynek megvalósítása meg is kezdődött. Ebben a fejlesztési ciklusban 1700 milliárd forintot fordítanak a vasúti hálózat fejlesztésére annak érdekében, hogy villamosítsanak szakaszokat, növeljék a biztonságot, és magasabb szolgáltatási színvonalat biztosíthassanak. Rámutatott, a stratégia célja az is, hogy a főváros és a megyei jogú városok közlekedési rendszerét a vasúttal is összekössék, hogy csökkenjen az utazási idő, miközben a nagy vasútállomások és a kisebb települések közötti közlekedést az autóbuszok biztosítják.

Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, a terület országgyűlési képviselője, valamint Bálint Istvánné, Bicske város alpolgármestere is arról beszélt, sikerként könyvelik el a beruházást, hiszen tíz évig dolgoztak azért, hogy az annak idején az eocén-programban elbontott, századfordulós stílusú vasútállomás épületét ismét felépíthessék, és a vasút által kettévágott várost újraegyesíthessék. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a fejlesztés a Pannónia Szíve Program része, s kiemelt fontossággal bír Bicske és a környező települések számára is.

A projekt keretében tehát új vasúti épületet emelnek. Ezenfelül a közrakodót új rakodóvágány építésével a településen kívülre helyezik, az állomás mindkét oldalán pedig több száz férőhelyes parkolót alakítanak ki. A kettészakított városrészt a Szent István utca és a Csákvári út között aluljáróval kötik össze, a jelenlegi rossz állapotú gyalogos felüljárót megszüntetik. A Csákvári út felüljárón keresztül összeköttetésbe kerül a Móricz Zsigmond utcával és a Tatai úttal. Ezen keresztül lesz megközelíthető a rakodóterület, valamint ezáltal a Váli-völgy és Csákvár felől érkező autóbuszok elérési útvonala is jelentősen rövidül. A vasútállomás oldalán modern buszmegállót, biztonságos ke­rék­pártárolót, valamint taxiállomást is kialakítanak. Az alpolgármester azt is elmondta, a kerékpárút továbbfejlesztésének eredményeként a két keréken közlekedők is biztonságban eljuthatnak a vasútállomásig a jövőben.

Bicske számára a Nagyállomás felújítása, környezetének rendezése és a városrészek összekapcsolása a településkép jelentős esztétikai megújulását, a közlekedési infrastruktúra fejlődését és az élhetőbb város érzését és örömét jelenti, valamint naponta mintegy 2500 embernek az utazását teszi kellemesebbé, kényelmesebbé.