Így telik egy könyvtáros, kézbesítő napja

A kézbesítő korán kel, a könyvtáros meg későn fekszik. Hogyan egyezteted össze mindezt? – kíváncsiskodunk. Borsos György – aki mindezeken felül Szentgyörgyön önkormányzati képviselő, valamint lapunk civil tudósítója – mosolyogva jegyzi meg: a nap 24 órából áll, és még ott az éjszaka…

Kézbesítősors számokban: 4 órakor kel, 2 kávé után 5-kor indul, 8 utcát jár be, 10 kilométert kerekezik, és fél 7-re már végez is. Esőben, hóban, fagyban ketten-hárman már a kapuban várják; híreket visz, és egyúttal híreket is hall az emberektől.

A lepsényi könyvtáros, Borsos György a Fejér Megyei Hírlapnak 2013-tól civil tudósítója, rendszeresen küld írásokat, fotókat lapunknak, legutóbb a lepsényi technikatörténeti kiállításról számolt be. Anyósa olvasta a felhívást még 2016-ban, és azonnal őrá gondolt: vállalja el az újság (vidéken a „Fejér Megyei” az újság) kézbesítését a faluban. És lőn: azóta is ő viszi nap mint nap hajnalonta a megyei sajtót.

A terjesztésről a Szabadbattyánban élő Szikora Bélával tartja a kapcsolatot. A díjbeszedés kicsit macerás volt, de most csekken fut a dolog. Egyszerűbben és a jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel biztonságosan. Szó se róla, emberünk az újsággal is „kesztyűs kézzel” bánik. Fölpattan kincstári biciklijére, felhúzza a kesztyűt, s úgy dobja be a lapot a postaládákba, vagy nyújtja át egyenesen korán ébredő olvasóinknak. Gyurinak korábban néha-néha besegített párja, Lilla, aki nem mellesleg citerán játszik, és lelkes motoros.