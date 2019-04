Így készítsd fel a bringádat a szezonra!

Végre elérkezett a várva várt tavasz, nem kell nagykabátot venni, ha elhagyjuk az otthonunkat. A jó idővel előkerülnek a garázsokba, pincékbe rejtett kerékpárok is. Tudtad, hogy saját és a többi közlekedő érdekében nem elég csak leporolnod?

Április van, megérkezett a tavasz, a nappali legmagasabb hőmérséklet 15-20 fok is lehet. A megfelelő időjárás arra csábítja az embereket, hogy kimenjenek a szabadba és élvezzék a napsütést. Ilyenkor szívesebben helyezzük előtérbe a kétkerekűinket is, azonban mielőtt nekivágnánk a kilométereknek, alaposan vizsgáljuk át kerékpárunkat, hogy alkalmas e a biztonságos közlekedésre. A Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezete titkár helyettesének, Zsihovszky Gábornak a segítségével szedtük össze a legfontosabb teendőket, információkat:

A kerékpárunk állapota rengeteg mindentől függ. Nem mindegy, hogy milyen körülmények között vészelte át a telet, kapott e nedvességet, magas volt e a páratartalom a helyiségben, ahol tartottuk, vagy épp száraz helyen, de felállítva tartottuk a hátsó kerekén. Az sem mindegy, milyen típusú bicikliről beszélünk ezekben az esetekben. Ami viszont minden típusú kerékpárra érvényes az az, hogy félévenként érdemes szervizelni kétkerekűnket, hogy a kisebb hibák kitűnjenek. A még időben való cselekvésünkkel komoly pénzeket spórolhatunk meg magunknak. A szervizeléseket érdemes még a főszezon előtt elvégezni. Persze vannak dolgok, amiket laikusként mi magunk is tesztelhetünk otthon, sőt, teszteljünk is, mielőtt vadul szelni kezdenénk a kilométereket!

Indulás előtt ellenőrizzük a kerekek nyomását, a fékek és a lámpák működését. A féknél vizsgáljuk meg, hogy mennyire koptak el a fékpofák, amennyiben elkoptak, pár perc alatt cserélhetjük őket, vagy bízzuk szakszervizre. Fontos, hogy a kerékpárunkon kettő, egymástól függetlenül működtethető, jól működő fék legyen, hiszen a forgalomban csak így vehetünk részt. Az abroncsok oldalán általában feltüntetnek a gyártók egy ideális alsó és felső nyomásértéket. Ha betonon, szilárd burkolaton tekerünk, akkor a felső nyomásértékre pumpáljuk a kereket (így jobban, jobb hatásfokkal tudunk tekerni) ha laza talajon, akkor az alsó nyomásértékre, de semmiképpen sem az alá, mert az az abroncsokat roncsolja. Ne feledkezzünk meg a láncról sem! Ne várjuk meg, míg eldurvul a helyzet, tisztítsuk meg a szilárd szennyeződésektől rozsdásodástól és olajozzuk rendszeresen!

Felszerelés, avagy hogyan ne legyél nindzsa!

Biciklizni könnyű. Gyerekkorunkban mind megtanuljuk, mindig kéznél van és hasznos vele a közlekedés. Azonban ne feledjük, hogy nem csak mi vagyunk az utakon! Fontos, hogy látszódjunk és a KRESZ szabályait betartva vegyünk részt a közlekedésben. Használjuk az aktív és passzív láthatósági elemeket, ne csak a saját, hanem a többi közlekedő védelme érdekében is!

Vannak kötelező és ajánlott tartozékok, a következő képen a KÖHÉM által előírt kötelező kerékpár- tartozékok láthatóak:

Miért jó kerékpárral közlekedni?

Mint minden sportolási forma, a kerékpározás is egészségmegőrző hatású mozgásforma, továbbá endorfinokat szabadít fel a testünkben, ezzel teremtve meg a boldogság érzetét. Ezen felül költséghatékony, remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít, építi a közösséget, kis parkolásigényű és védjük a környezetünket.

A Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezete azon munkálkodik, hogy minél könnyedebbé tegyék a bringások életét, valamint még több embert ösztönözzenek arra, hogy kerékpárral közlekedjenek a hétköznapok alkalmával is. Hiszen, ha hétvégén két kerékre tudunk pattanni szabadidős céllal vagy a kisboltig, akkor mi akadályoz meg bennünket abban, hogy hétköznap is kerékpárral jussunk el munkába, iskolába, avagy A pontból B pontba?

A téli bringázás előnyei:

A téli kerékpározás nem sokban különbözik a nyáritól. A bicikli még télen is a legegyszerűbb, leggyorsabb közlekedési eszköz átlagos városi távokon. Statisztikák igazolják, hogy azon emberek, akik tavasztól őszig, majd ősztől télig aktívan, gyakran kerékpároznak, ők e szabad levegőn végzett tevékenység hatására (mivel fokozatosan szoknak hozzá a hideghez) 70 százalékkal kevésbé tesznek szert meghűléses megbetegedésekre. Az öltözékünkön sem kell sokat variálnunk, de nyilván rétegesebben kell felöltöznünk, mintha gyalog közlekednénk. Nedves időben a sárvédő is jó szolgálatot tesz, megkíméli a nedvességtől a lábunkat és a hátunkat is, plusz nem érintkezünk közvetlen a hideg útfelülettel. Ha kerékpárral közlekedünk, nem kell többet dugóban rostokolnunk, vagy épp parkolóhelyet vadásznunk, netán a buszmegállóban fagyoskodnunk.

Nem kell félned többé az autók között tekerned sem!

Inkább tilosban jársz és a járdán tekersz, mert félsz az autók mellett haladni? Senki sem az úttestre születik, viszont kellő gyakorlással és szakemberekkel ez sem lehet probléma többé. A kerékpárosklub fehérvári szervezete ún.: Bebringázás keretében, ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt kerékpárosokkal, (akiknek egyébként jogosítványuk is van) karöltve tapasztalhassák meg a félelem nélküli, szabálykövető közúti közlekedést a város kerékpársávjain, nyitott kerékpársávjain, kerékpárosnyomain kerékpárral közlekedhető közút-hálózatán. Ha valaki a meghirdetett Bebiciklizéseken kívül szeretne jelentkezni ezen oktatásra, akkor legyen szíves egy email-t írni a szekesfehervar@kerekparosklub. hu címre és megtanítják a Bebiciklizést tartó tagjaink a szabálykövető, félelem nélküli kerékpározás alapjait a számára.

Hamarosan újabb bringás hírekkel jelentkezünk a Bringázz a munkába-val, Kerékpáros Uzsonnával, székesfehérvári Critical Mass-al és a Bebiciklizés-ekkel kapcsolatban, addig is mindenki készítse fel a kerékpárját az idényre!

