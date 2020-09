Így fejlődik a közúthálózat Fejér megyében

Nem csak a fővárosra koncentrálnak a döntéshozók – ez a „vidékre” és az autóutak kialakítására egyaránt igaz.

Hazánkat egy 32 ezer kilométer hosszúságú közúthálózat szeli át, ebből 2010 óta közel 6 ezer kilométer újult meg több száz milliárd forint értékben. Forrást jelenleg három helyről szerez az országvezetés: egyrészt a teljesen hazai Komplex Útfelújítási Programból, másrészt a szintén teljesen „saját” Magyar Falu Programból, harmadrészt pedig a komoly lehetőségeket biztosító uniós társfinanszírozású pályázatokból. Ez utóbbi jóvoltából újulhatott meg a 6219-es jelű Dunaújváros–Sárbogárd összekötő út 14,5 kilométeres szakasza Mezőfalva és Dunaújváros között, a Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II. című projekt keretében – tájékoztatott a felújításért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. A hivatalos átadót hétfő délután Sárbogárd területén tartották, ahol Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Gábor ország­gyűlési képviselő, Galambos Dénes miniszterelnöki biztos és Hesz Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési és felújítási igazgatója közreműködött.

Elhangzott: a térségben a Komplex Útfelújítási Program keretében megújult a 63-as főút három kilométeres szakasza is. A két fejlesztésnek köszönhetően nemcsak a helyiek, környékbeliek, de számos, a tranzitforgalomban részt vevő személy is biztonságosabban közlekedhet.

Mosóczi László államtitkártól tudjuk: idén 207 útfelújítási projekt zajlik hazánkban, ebből Fejérben 11 útszakasz, több mint 43 kilométeren, 4,5 milliárd forintból újul meg. A távlati tervekben pedig szintén szerepel a település, hiszen a jelenleg Budapest-centrikus autópálya-hálózat gyűrűirányú kapcsolatait is fejlesztenék. Az M81-es kialakításával az út a komáromi Monostori hídnál kezdődne, s az M1–M7-es autópályák, így Székesfehérvár érintése után jutna el Sárbogárdig. Innen csatlakozna be az út a tervezett M8-as gyorsforgalmi útba, s az M7-es balatonaligai csomópontjától is megközelíthetővé válna Sárbogárd és Dunaújváros, ahonnan a Pentele hídon át az M5-ös pályán egészen Kecskemétig átszelhető lenne a Dunántúl.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban csak egy pályázati program keretében országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indította el.