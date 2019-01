Igazolványok a szemét között!

MM dühöng – szembesültünk a férfiú állapotával a közösségi oldalon. A nagyközség határában, az illegális szeméthalom között beazonosítható igazolványokat kapott lencsevégre.

A hozzászólások változatos képet mutatnak (a kommenteket nem szó szerint tesszük közzé): – Remélem, azonnal érte mennek. – A környezetvédelemnek jelentsd be. – A rendőrség külön ügyosztályt tart fenn. – A hatóság meg illetékességből átteszi az adott település jegyzőjéhez. – Nem teszi át. – Van profilja. – Ha fotózni van idő, akkor egy feljelentést is lehet tenni. – Nem csak itt kell megosztani, a hatóság nem figyeli a közösségi oldalt. – Hidd el, igen. Már elindult a folyamat. – Az elmúlt pár napban te vagy a harmadik, aki ilyen kupacot talált és fotózott erdőben, faluszélen. – A pár éve történt betörés után a lopott iratainkat is ott találták meg. Lehet, hogy csak nekem furcsa. – Azért az adószámát nem osztanám meg így a nagyvilággal. – Valószínűleg lopottak az iratok. Viszont, aki idetette a szemetet, nagy valószínűséggel a tettes…

Szemetelünk úton-útfélen

Amennyiben valaki illegális szemétlerakóra bukkan, egyaránt jelezheti az önkormányzatnál, a jegyzőnél, de bejelentést tehet a rendőrségen is – mondta el érdeklődésünkre Sipos Mónika rendőr főhadnagy, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának megbízott szóvivője. A bejelentést követően, ha nem az adott hatóság hatáskörébe tartozik az eljárás, a bejelentést az illetékes hatóságnak továbbítják.

A beazonosítható igazolványok esetünkben persze árnyalják a képet. Amint megtudtuk: az adóigazolványok, valamint a személy- és vagyon őri igazolványok hatósági igazolványok.

Az illegálisan elszórt szeméthalmokkal kapcsolatosan számos dolgot érdemes tudnunk – emelte ki a rendőrségi szóvivő. A hulladék fogalmát két jogszabály határozza meg. Az egyik a hulladékról szóló törvény, mely szerint hulladék bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. A másik joganyag a Büntető törvénykönyv (Btk.), mely szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló törvény hulladéknak minősít, ha az alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, víz, levegő vagy azok összetevőinek, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére.

Jogszabálysértés – szankcionálás

A következő lépésben azt szükséges meghatározni, hogy a jogalkotó mit is ért hulladékgazdálkodáson, egyúttal vizsgálva, hogy az adott cselekménnyel jogszabályt sért-e az érintett személy, vagy sem. Abban az esetben, ha a fenti magatartásokat valaki megszegi, a jogalkotó – figyelemmel az elkövetett cselekményre – szankcionálja azt. A Btk. szerint: aki a hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez (ez fordul elő legtöbbször), valamint engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet folytat, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – folytatta Sipos Mónika.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezése szerint: aki közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el.

Azt, hogy a kérdéses tárgy hulladék-e, szakértő állapítja meg. A jogszabályok keretet biztosítanak a hatóságoknak, és azokban az esetekben, amikor felmerül a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett, vagy annak szabálysértési alakzata, a hatóságnak szakértőt kell kirendelni. Amennyiben a szakvélemény kimondja, hogy a vizsgálat tárgya hulladék, az eljáró hatóság csupán abban az esetben tudja lefolytatni a büntetőeljárást. Az ügyben eljáró bíró három évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel is sújthatja az elkövetőt, szabálysértés esetén a büntetés mértéke természetesen kisebb.

Ellophatják a személyazonosságod!

Visszatérve a szóban forgó igazolványokra… A legtöbben természetesnek vesszük a személyazonosságunkat. Azok vagyunk, akik vagyunk, és ha valaki ezt kétségbe vonja, be tudjuk bizonyítani. De manapság már olyan könnyű hamisítani vagy ellopni azokat az iratokat, amelyekkel bizonyítani szoktuk a személyazonosságunkat, hogy kialakult rá egy bűnözéssel kapcsolatos új szakszó, a személyazonosság-lopás. És a csalás nem ismer határokat – mondják a szakemberek. Vigyázz, a nevedre vadásznak! Adott esetben ellopják a pénzedet, aztán megfosztanak a jó hírnevedtől is. A guberálók beleturkálnak a szemétbe, hogy ellopják személyes adataidat.

És máris bezárul a kör. A település határában, az illegális szeméthalom között beazonosítható igazolványok is felbukkantak…

