Ifjúsági klubot szeretnének alakítani Úrhidán

A szüreti felvonulásokra összekapják magukat a fiatalok: bálba hívogató táncuk nagy siker a megállóknál. Az egyéb alkalmakon viszont a felnőttek, a nyugdíjasok viszik a prímet. Kellene már egy ificsapat!

Vannak jó ötleteid, és meg is osztanád másokkal? – firtatta a plakátokon Müller Alexandra művelődésszervező. Domak Zsófiával és Szilágyi Pannával együtt egy kötetlen, ismerkedős délutánra várták a 13 és 20 év közötti fiatalokat szombaton délután a közösségi házba. A roham elmaradt, de közben befutott Stadler Nina, majd a fehérvári busszal a középiskolai felvételiről érkező Sági Kata és Szabó Flóra. Ötleteltek a bájos ifjú hölgyek, jegyzeteltek, kézről kézre járt a hónapokra lebontott lehetséges programok listája.

Hol vagytok, srácok? – merült fel óhatatlanul is a krónikásban. Bújjatok ki Xbox-os odúitokból! Sőt, ahogy a csajok bedobták, akár kedvenc számítógépes játékaitokat is bemutathatjátok szélesebb körben. Zsófiék egyelőre nem jutottak dűlőre, hogy az önkormányzat támogatásával milyen bandát hívjanak koncertezni a falunapra, de abban megegyeztek, hogy a februári műveltségi vetélkedőre beneveznek egy ificsapatot, és készülnek a retró farsangra is.