Mindent bevilágító gyertyaláng: A tizenegy éves András és a hit

Nem tudni, honnan „örökölte” mély vallásosságát az ifjú Tóth András, de az biztos: érett gondolkodásával kitűnik kortársai közül.

Úgy értesültem, bár még csak tizenegy éves vagy, már elköteleződtél a papi hivatás iránt.

– Az, hogy a későbbiekben pap szeretnék-e lenni vagy sem, úgy érzem, csak rám tartozik. Ez ugyanis egy igen bensőséges dolog. –

Akkor kérlek, mesélj arról, miért a Ciszterci Szent István Gimnáziumban tanulsz?

– Már óvodás korom óta tudtam, hogy cisztercis szeretnék lenni. Aztán amikor eljött az idő, szerencsére azonnal fel is vettek oda. Most ötödik osztályos vagyok, de nyolc éven át járok az iskolába. A döntésemet valószínűleg az is befolyásolta, hogy a ciszterci templomban kereszteltek meg, és egyik nagy kedvencem a zirci apátság, amely a ciszterci rend magyarországi központja.

– A családi háttér mennyiben befolyásolt?

– Mondhatni, semennyire, hiszen ilyen mély vallásosság sem a szüleimre, sem a nagyszüleimre nem jellemző. A nagymamám az, aki kicsit vallásosabb. A hit igazán az óvodában került az életembe, bár akkor még kevésbé foglalkoztam vele. Azóta megszerettem a „szertartást”; a kedvenc részem az áldozás, az lelkileg mindig feltölt.

Kinek köszönhető ez?

– Szabolcs atyának, ő a Bazilikában dolgozott káplánként. Anya vett rá, hogy nézzük meg egy miséjét, ami jó döntés volt: később ő lett az első lelki vezetőm.

– Ezek szerint több lelki vezetőd is van.

– Igen. Az öt legmeghatározóbb személy számomra Szabolcs atya, a névrokonom, Tóth András atya, a Ciszterciből Előd atya, Sixtus atya, a volt zirci apát, aki egyben meg is keresztelt, valamint Imre atya. Ha úgy vesszük, Imre atya indította be a „karrieremet”, hiszen ő tette lehetővé először, hogy énekeljek a Bazilikában. Nála elsőáldoztam, ő szentelt ministránssá. Megalapozta a hitéletemet.

– Énekelsz is?

– Járok énekkarra, a legutóbbi iskolai koncertünkön szólóztam. Mielőtt elkezdték felújítani a Bazilikát, Spányi Antal megyés püspök mellett ministráltam. Mindig a kelyhét néztem, olyan gyönyörű!

– Hogyan néz ki egy iskolai napod?

– Minden nap hat órám van, köztük a „hagyományos” irodalom, matematika, angol vagy testnevelés. Emellett szakkör keretében úszni és drámaórára járok, délutánonként pedig a tanszoba idején a kápolnát látogatom meg, ahol imádkozom. Az évfolyammisék sokkal ünnepélyesebb, díszesebb alkalmak, mint a hétköznap tartandó osztálymisék, amelyeken orgonista sincsen. Olyankor az énekeket csak mi énekeljük, gregorián „fílingben”. De ezek a szentmisék is nagyon szépek: legutóbb, a szombati munkanap keretében például lelki napot tartottunk a hozzánk érkezett ciszter nővérekkel.

– Mennyire nézel előre a jövőt tekintve?

– Ha világi szakmát kellene választanom, az most az ornitológia lenne. Nagyon szeretem a madarakat, Gánton sokat szoktam tanulmányozni ezeket az állatokat. De már arra is gondoltam, hogy ha öreg leszek, a papi otthonba szeretnék kerülni. Ott él a 93 éves dédipapám is, minden este imádkozom érte.

– A színház világa nem vonz? Ha jól tudom, a 2016-os koronázási szertartásjátékokban is szerepeltél.

– A fiatal II. Istvánt alakítottam. Jó élmény volt, szerettem, de nagyon elfáradtam benne. A szövegtanulás nem igazán megy.

– Pedig szépen idézel még latin nyelvű gondolatokat is.

– Két jelmondatom van. A legmeghatározóbb a „Tegyetek tanítványokká minden népet!”, mert Jézus szólított fel minket erre, ezáltal adva hivatástudatot nekünk.

– A következő jeles ünnepre, a karácsonyra miként készülsz?

– Otthon is van adventi koszorúnk, a hagyományos színekkel. Úgy gondolom, a gyertyafény minden ember életében fontos: olyan, mint egy élő szeretetláng, Krisztus fénye. Egy piciny gyertyaláng, amely képes bevilágítani mindent. Nem véletlenül a karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Egy olyan ünnep, amelynek a békéről, a szeretetről kellene szólnia. És a csendről, amely csendben a kis Jézus is megszületett, s így megszülethet bennünk is. Legyünk együtt a családunkkal, élvezzük ki minden pillanatát, szeressük őket!

