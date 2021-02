Mire figyeljenek az idősek? – Megkezdődik a nyolcvan év felettiek oltása Fejér megyében

Csütörtökön megkezdődik a nyolcvan év felettiek oltása Fejér megyében is. Minél idősebb és minél több betegséggel küzd valaki, annál fontosabb, hogy megkapja a koronavírus elleni védettséget – fogalmazott a hírlapnak Reiber István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház covid-19 munkacsoportjának irányítója. Regisztrálni még most is érdemes!

– Most kezdődik az idősek oltása. Hol és kik kerülnek sorra elsőként?

– A program szerint 2021. február 4-én, azaz most csütörtökön kezdődik országosan az oltás a nem otthonban élő idős emberek körében. A vakcinák beadásában a háziorvosok és az eddig is létező oltópontok vesznek részt. A háziorvosok, ha szükséges, az oltandók otthonában, illetve saját rendelőjükben oltanak – elsőként a 80 év feletti korosztályból kiválasztott betegeket, akik a leginkább védendőek. A többi regisztrált is sorra kerül, de fel kellett állítani egyfajta sorrendet, melyet követnek. Mindemellett minden háziorvos egy bizonyos számú betegét a körzetéből beutalhat az oltópontra, első körben a Fejér megyei kórházhoz, de oltópont lesz a dunaújvárosi Szent Panthaleon kórház, valamint a megye rendelőintézetei is, úgy, mint a sárbogárdi, enyingi, móri, csákvári intézet. Ezen a héten ezek még nem, csütörtöktől vasárnapig a Hunyadi rendelőben lesz az oltás, de amennyiben nő az oltandók száma, és sorra kerül a hetvenes, hatvanas korosztály, akkor lesz szükség a rendelőintézetek oltópontjaira is. Az oltópontra érkezhetnek maguk az emberek, de betegszállító segítségét is igénybe vehetik. Oltás után mehetnek haza, majd 21 nap után ismét várjuk őket a második oltásra.

– Mi alapján állítják fel az oltandók sorrendjét a háziorvosok?

– Legelső pont a regisztráltság – csak ekkor kerülhet valaki a kiválaszthatók közé. A következő szempont az életkor – a legidősebbek az elsők, közöttük pedig azok, akik betegségeik, állapotuk alapján leginkább védendőek.

– Sokan azok közül, akik eddig még nem regisztráltak, azt mondják, meglévő betegségeik, általánosan gyenge egészségi állapotuk miatt félnek az oltástól. Jogos félelem ez?

– Ezért van az, hogy a háziorvosok döntenek az oltandók köréről. Ők ismerik a betegeiket, ők tudják megítélni, kit lehet, sőt, kit kell minél előbb oltani. Az alaptézis egyébként az, hogy minél több betegsége van valakinek – akár érrendszeri, akár emésztési vagy légzőszervi, anyagcsere gondok, esetleg cukorbetegség -, annál inkább szükséges az oltás, hiszen annál inkább veszélyeztetett. Tehát ezek nem kizáró betegségek, hanem inkább felhívják az illető figyelmét, hogy szükséges a fokozott védelem. Nagyon kevés az olyan ellenjavallat, ami veszélyt jelenthet a betegre nézve – ezt a háziorvosok meg is ítélik. Tehát akinek a háziorvosa javasolja az oltást, nyugodtan adassa be. Természetes, hogy az elején óvatosabbak voltunk, és bizonyos betegségek esetén nem javasoltuk a vakcinázást. Ám a szakmai kollégiumok egymás után adták ki az állásfoglalásukat, hogy az egyéb gyógyszerezésben részesülőknek is szükséges az oltás, az nem kizáró ok.

– Tehát még most is érdemes regisztrálni?

– Két nagy csoport van most is: akik nem akarnak oltatni és azok, akik minél előbb szeretnék. Ez egy önkéntes lehetőség, s mindenkit biztatni szeretnék, hogy valóban érdemes beadatni az oltást. Nem érdemes kipróbálni, vajon kibírja-e valaki szervezete a covid fertőzést vagy sem. Ezek a vakcinák tényleg biztonságosak, az eddigi 5 ezer feletti oltás után is azt állíthatom, hogy nagyon minimális számban jelentek meg a mellékhatásnak nevezhető történések, mint a karfájdalom, gyengeség, levertség. Még mindig érdemes hát regisztrálni! Mindannyiunk érdeke, s azt gondolom, a megszorításokon csak az átoltottsággal lehet lazítani.

– Milyen oltóanyagot használnak és hány vakcina áll rendelkezésre a megyében?

– Eddig a Pfizer vakcinát kaptuk, mellyel szigorú tartási körülmények mellett 6 ezer oltást szerveztünk eddig. Pár Moderna vakcinával is oltottunk, de abból nem olyan folyamatos az ellátás, azóta sem kaptunk belőle. De tervben van, hogy a háziorvosi oltásnál ez is bekerül a körbe. A lényeg azonban, hogy a csütörtökön induló oltáshoz folyamatosan rendelkezésre áll a vakcina. Ezen a héten 1000-1500 80 év feletti oltandóval számolunk, a folytatás pedig majd kiderül. Folyamatosan tudjuk teljesíteni az elvárásokat.