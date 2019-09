Idén Velencén rendezik meg a megyenapot

Szeptember 20-án, pénteken lesz a megyenap, melynek helyszíne most először egy velencei-tavi város lesz. Kulturális műsorok, díjkiosztók, könnyűzene, gasztronómia és családi programok várnak minden odalátogatóra.

Ebben az évben is megrendezik a megyenapot, melyhez mindig olyan helyszínt választ a megyei közgyűlés, melyet érdemes bemutatni Fejér többi községének és városának, mert élen jár a fejlesztésben, a közösségépítésben és minden olyan területen, ami miatt követendő példa lehet valamennyi település számára. A Velencei-tó partján egyik város a másikba ér, és mivel a térség az egyik legszebb és legvonzóbb területe a megyének, így a fejlődésük is töretlen. Közülük is kiemelkedik Velence, ezért is esett rá

a választás.

Jó tartozni valahová, mert az célt, valamint erőt ad

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy Velence nemcsak eddig járt az élen a településfejlesztésben, hanem jelenleg is nagy munka folyik ott. Csak a Zöld város projektre félmilliárd forintot fordítanak, és egész nyáron folytak az előkészületek. Ugyanez igaz az idén kezdődő bölcsődeépítésre is, amelyre nagy szükség van Velencén, hiszen itt születik a legtöbb gyermek az országban. A megyei elnök hozzátette, hogy a városban is lázas közösségi munka folyik, és a fejlődés útját könnyű egyengetni, hisz kiváló az együttműködés a megyei közgyűlés és a városvezetés között. Ahogy Velencére, úgy a többi településre is igaz, hogy amelyik jelölt neve mellett ott szerepel a Fidesz–KDNP logója, ott a jelölő szervezet egyértelműen a jelölt mögött áll – mondta Molnár.

Koszti András, Velence polgármestere úgy kezdte beszédét: jó tartozni valahová, mert az célt és erőt ad. A városvezető szerint a megye magasra tette a lécet, így komoly erőket kell összevonni, hogy megüssék az elvárt szintet. Ugyanakkor kihívás és ténylegesen ösztönző számukra ez a megmérettetés. Természetesen rendkívüli büszkeséggel tölti el Velencét, hogy éppen rá esett a megye választása. A megyenap házigazdái mindent el fognak követni a siker érdekében, de nem titkolt céljuk, hogy a rendezvényre érkezőket egész napra rabul ejtsék a tó, a Bence-hegyi kilátó és a többi szépség és látnivaló segítségével.

Fejér Megye Díszpolgára

Tessely Zoltán, a terület országgyűlési képviselője visszaemlékezett, hogy 2006 óta lát bele jobban a megyei közgyűlés munkájába, mivel akkor ő maga is képviselő volt ebben a testületben. Szerinte a megyenapon Fejér legszebb városát kell bemutatni, és keresve sem találhattak volna ennél jobb helyszínt. Nemcsak a közeli természeti értékek miatt, mint a Dinnyési-fertő, a strandok vagy az ingókövek, hanem a város épített környezete is hozzájárult a sikerhez, elég csak a kilátóra, a kerékpárútra, a Testnevelési Egyetem épületére ránézni. A miniszterelnöki kormánybiztos hozzátette, hogy a Velencei-tó esetében nem elhanyagolható a lelkület sem, elég csak Vörösmartyra vagy Gárdonyira gondolni.

Fejér megye a legnagyobb közjogi eseményén több díjjal is jutalmazza azokat, akik tudják, hogyan kell tartalommal megtölteni egy életet. Az elismerések között lesz Fejér Megye Díszpolgára cím is.