Idén sem marad el az országos jótékonysági vadászat Kápolnásnyéken

Az idei évben is lesz országos jótékonysági vadászat, melynek központja ezúttal is Kápolnásnyék. A december 27-i esemény kapcsán Fejes László ötletgazda elmondta: a tavalyi támogatásokból vásárolt orvosi eszközökkel csak eddig közel 13 ezer gyermek gyógyulásához járultak hozzá.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Túl a Gróf Széchenyi Zsigmond Emlékérem alapításán és a nemzetközi színtérre való kilépésen, idén december 27-én ismételten lesz jótékonysági vadászat – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője. A magyar vadásztársadalom eme jelentős jótékonysági eseménye második alkalommal országos szintű, Fejér megyében pedig immáron nyolcadik alkalommal rendezik meg.

– A számok bűvöletén túl pedig a lényeg most éppen az, hogy tavaly a vadászat adományaiból vásárolt orvosi eszközöket a covid miatt kicsit később adtuk át, tehát szűk fél éve működnek. De már most tudjuk – mert a kórházaktól kapjuk a statisztikákat -, hogy ez idő alatt is legalább 12 ezer 980 gyereken segítettek máris – hangsúlyozta Fejes László. – Csak a tavalyi vadászat orvosi eszközei éves szinten tehát megközelítőleg 30 ezer gyereken segítenek. Bődületes számok ezek, amelyeket azért kell hangsúlyozni, mert látszik, milyen fontos ez az esemény. Ezért is az ország egyik legerősebb karitatív civil összefogása. Az üzenete pedig az, hogy „felelősek vagyunk egymásért” és a vadászok, akik ebben részt vesznek, igyekeznek visszaadni valamit abból, amit kaptak. Az adományátadások során idén tizenkilenc megye helyszínén ott voltam, s meggyőződtem arról, milyen hálásak a kórházban dolgozók – mondta az ötletgazda, s hozzátette: – December 27-én újra összejövünk, lesz jótékonysági vadászat, kápolnásnyéki központtal. Lehet még regisztrálni a www.ojv.hu oldalon, december 22-e 12 óráig. Aki teheti, csatlakozzon, vadászként vagy akár támogatóként!