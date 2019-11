Idén is megrendezték a már hagyománnyá vált Wekerle Napokat

Szerda délután kezdődött a Wekerle Napok elnevezésű programsorozat, melynek keretében a jövőbe is bepillanthattak az érdeklődők.

– A fejlődés ötödik hullámában élünk – mondja Buza Ernő, a Wekerle Sándor Alapítvány vezetője. A négy civilizációs szakasz, a beszéd, az írás, a könyvnyomtatás és a tömegkommunikáció már a hátunk mögött van, és most éljük a digitalizáció korát, az 5. hullámot. Már most sokat tudunk róla, de a jövő még ennél is többet rejteget.

A nagy formátumú tudós és politikus Wekerle Sándor emlékezetére szervezett programsorozat első napja egy nyílt, bárki által látogatható tudományos ismeretterjesztő fórummal indult. Az Erzsébet téri Művelődési Házban tartott eseményen előadásokat hallgathattak az érdeklődők. Robotikáról, a mesterséges intelligenciáról, illetve az új ipari forradalomról Laufer Tamás, az Alba Innovár elnöke beszélt.

A Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője, Kiss-Mihály Norbert a virtuális bankról, a kriptovalutáról tartott előadást. Természetesen szó esett a digitalizációról és annak két különböző arcáról is.

A Wekerle Sándor Alapítvány és az InfoTárs Egyesület szervezésében létrejött

esemény ma, tehát csütörtökön folytatódik. A második nap kizárólag a 171 éve született Wekerle Sándorról szól majd.PJD