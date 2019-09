Idén is lesz jótékonysági futás Fehérváron, advent első hétvégéjén

Tavaly decemberben negyedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági futást, amelyet január elején a nyolcadik Székesfehérvári Jótékonysági Estély követett. Az immár hagyományosnak számító eseményekből a járulékok utáni befizetést követően 4,3 millió forint volt a bevétel.

Az összeggel ebben az esztendőben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Székesfehérvári Csoportját, valamint a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központot támogatták. Arról, hogy melyik szervezet mire fordította a jótékony támogatást, hétfőn sajtótájékoztatón számoltak be. Ahogy Cser-Palkovics András polgármester fogalmazott: két olyan szervezetet támogatott egyhangúlag a város, amely azon dolgozik, hogy mosolyt csaljon a családok és a gyerekek arcára.

Több országos programhoz is csatlakozhattak a fehérvári nagycsaládosok az idén, de helyi kezdeményezéseken is részt vehettek. A vidámság mellett nagy szükség van ugyanakkor a szülők és a szakemberek képzésére, ezért a gyermekjóléti központ az ő számukra szervez október és november folyamán tréningeket a támogatásból. Aki pedig szeretne a jótékonykodók sorába belépni: idén is lesz jótékonysági futás advent első hétvégéjén, a szokásos bálra pedig január első szombatján kerül sor.