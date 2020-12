Idén is jótékony vadászatot tartottak Kápolnásnyéken

„Covidos” év ide vagy oda, a magyar vadászok idén is megmutatták az összefogás erejét – fogalmazott Fejes László, az országos jótékonysági vadászat szervezője. Az esemény vasárnap zajlott, s elmondható: ezúttal is meglesz a tavalyi csúcshoz hasonló 30-35 millió forintos támogatás a megyei kórházak gyermekosztályainak.

Az erős kezdet után a folytatás is erősre sikerült – szögezte le a vasárnapi jótékonysági vadászat lezárultával Fejes László, az eseményt szervező nonprofit társaság vezetője, az ötletgazda, utalva a tavalyi év eredményeire. A 2019-es vadászat ugyanis nagyszerű alapot teremtett arra, hogy az országos jótékonysági esemény immáron nemzetközi színtérre is kiléphessen. A vadászok részvétele is erre enged következtetni: a 2020-as évben 1100-an regisztráltak, támogatók és résztvevők egyaránt. Tavaly ez a szám 1200 fő volt. – Figyelembe véve, hogy „covidos” év volt, több, mint extra az a létszám, ami összejött. Nagyjából ugyanaz a bázis érkezett, mint békeidőben, s ez önmagáért beszél – a vadásztársadalom átérezte a jótékonysági esemény lélektanát.

Az országos jótékonysági vadászat Fejér megyei központja ezúttal is Kápolnásnyék volt, melynek végén a Halász-kastélyban mutatták be a terítékre került apróvadakat. A vadászat ugyanis a szokásos forgatókönyv szerint zajlott: fácánra vadásztak a résztvevők. – Megyei viszonylatban biztosan, de országos szinten is az év legnagyobb vadászati eseményei közé került a rendezvényünk – tette hozzá a főszervező, aki a jövő év kapcsán elmondta: a 2021-es évet történelmi évnek tekintik, több dolog miatt is:

– A jótékonysági vadászatot hungarikummá szeretnénk nyilvánítani, valamint a nemzetközi partnerségeket tovább kívánjuk szélesíteni. Idén Romániában és Szerbiában megtartották a rendezvényt, s noha a szlovákiai vadászat az intézkedések miatt elmaradt, a jótékonyság nem. Ez nagyon fontos dolog. Vagyis az önzetlenség így is győzedelmeskedett, a támogatás nem maradt el. A vadászati világkiállítás évében, azaz jövőre, az egész vadásztársadalomra kiterjedő vadászatot kezdeményez a nonprofit szervezet, pontosan azért, hogy maximalizáljuk a támogatottságot, s a lehető legtöbben legyünk a magyar vadászok és vadászati szervezetek között, akik ebben részt vesznek – tette hozzá Fejes László, aki ugyan a kezdeményezés lényegét még nem árulta el, mert még körvonalazódik, de jövő tavasszal már új hírekkel szolgálhatnak. A hírlap kérdésére hozzátette: a most összegyűlt összeg nagyságát még nem tudják, de remélik: országos szinten idén is meglesz a 30-35 millió forintos támogatás, melyet ezúttal is a megyei kórházak gyermekosztályai kapnak.