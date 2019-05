Idén is hasított a LADIK médiavetélkedő

Örömökkel, nehézségekkel, szoros helyzetekkel zajlott pénteken a Lapot a Diákoknak médiavetélkedő Fejér megyei döntője lapunk szerkesztőségében. Öt csapat, huszonöt diák pillanthatott bele a lapkészítés rejtelmeibe, s versenghetett a dobogós helyezésekért.

Az idei évben is két forduló előzte meg a Lapot a Diákoknak – azaz a LADIK – médiavetélkedő megyei döntőjét. Első körben totót töltöttek ki az iskolák csapatai, s az itt továbbjutók kaphatták meg a második forduló feladatlapjait. Ez már nehezebb diónak bizonyult, mégis minden résztvevő szívvel-lélekkel, gonddal és sok munkával készítette el azokat.

Éppen ezért igen nehéz volt eldönteni, idén melyik legyen az az öt csapat, amely a megyei megmérettetésen versenyezhet a regionális döntőbe való továbbjutásért. Végül a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskolából bejutottak a Paparazzik és a Firkászok, a soponyai Zichy János Általános Iskolából az Újságírók, a fehérvári Tóparti Gimnáziumból a SajTóparti, valamint a szintén fehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Mégnincs nevű csapata.

Láthatóan a zsűri is élvezte a versenyt: – Nagyon kreatív gyerekek érkeztek, nehéz volt a pontozás. Nem véletlen, hogy adódott holtverseny is a döntő során – fogalmazott Palocsai Jenő, a Ladik zsűritagja. Az online szerkesztőségből érkezett Elekes Gergő szintén szívesen zsűrizett idén is: – Jó volt látni, hallani, hogy ismerik a lapot és annak online változatát, a feol.hu-t is – mondta örömmel Gergő, akihez csatlakozott Pesti Tamás fotóriporter, aki magától értetődően készített stúdiófotókat minden csapatról a verseny végén. – Ezek a fiatalok nagyon megérdemelték a döntőbe jutást, látszott rajtuk, hogy szívesen vannak itt.

Így is van, izgalmak közepette versenyeztek a hetedik-nyolcadik osztályosok: „Minden csapatnak nagyon tetszettek a feladatok, és nagyon jól érezték magukat a résztvevők” – írták például az egyik feladatban a Paparazzik. De volt, aki az elején kicsit megijedt: „Eleinte rémült csönd hallatszott, még a tücskök ciripelését is lehetett hallani…” – írta a SajTóparti. A Firkászok is dicsérték tudósításukban a döntőt: „Rendkívül színvonalasra és hangulatosra sikeredett a verseny” – vallották be. Az Újságírók csapata pedig egy mondatával szinte megvette az online szerkesztő zsűritagot: „Egyik riporterünk szelfibottal rögzítette az eseményeket a versenyen, amit megtekinthetnek a feol.hu oldalon.” A Mégsincsek pedig ennél is továbbmentek: „A zsűritagok barátságosak és segítőkészek voltak” – fogalmazták.

A feladatokról talán ennél többet nem is árulnánk el, azt azonban igen, hogy mindösszesen hat pont volt a különbség a legkevesebb és a legtöbbet elért csapat között. Így lett tehát, hogy az idei évben a dobogó harmadik fokára a rácalmási Firkászok kerültek, akik egy 10 ezer forintos könyvutalványban részesültek. A második helyezett szintén ebből az iskolából érkezett: ügyességükkel a Paparazzik egy 20 ezer forintos könyvutalvánnyal térhettek haza. A legjobbnak pedig az idei évben a fehérvári Vörösmartys Mégnincs nevű csapat lett, akik a 30 ezer forintos könyvutalvány mellett jogot szereztek arra is, hogy részt vegyenek a LADIK regionális döntőjén, amelyre a Sobri Jóska Kalandparkban kerül sor. Talán addigra már lesz nevük is.