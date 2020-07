Idén is érte atrocitás a megyei jegyvizsgálókat

Ugyan nem mindennapos helyzet, de így is sajnálatos, hogy előfordul: néhány utas nemcsak verbálisan, de fizikailag is bántja a vasúttársaság jegyvizsgálóit.

A Magyar Államvasutak (MÁV) Zrt. egyik sajtóközleményéből értesültünk: nemsokára újabb testkamerák érkeznek a társasághoz. Az eszközök alapvetően a jegyvizsgálók biztonságát szolgálják.

– A vonatok jelentős része Fejér megyén keresztül közlekedik, amelyek például a Dél-Dunántúlról (Pécs, Kaposvár) vagy a Balaton térségéből (dél- és észak-balatoni vonalak) indulnak, vagy oda érkeznek, ezért külön Fejér megyébe nem „telepítettünk” testkamerákat – tudtuk meg az illetékesektől. A kamerákat mégis „munkába állították” ezeken az útvonalakon is, mivel a pécsi és a budapesti területi igazgatóság jegyvizsgálói a megyén áthaladó vagy a megyében közlekedő vonatokon használni tudják az eszközöket. Mindez idén közel kétszáz vonatot érintett Fejér megye hálózatán.

A sajtószolgálatnál arról is érdeklődtünk, miként működnek ezek a készülékek.

– A MÁV-START igényeinek megfelelően fejlesztett eszköz egy bűnüldözésben is használatos, a fokozott igénybevételt jól tűrő testkamera, amely akár nyolcórás üzemre is képes. Ezalatt folyamatos felvételt tud készíteni, még éjszakai körülmények között is, amelyből legalább 13 órányit képes tárolni, valamint károsodás nélkül kibírja, ha két méterről leesik. A full HD minőségű felvétel készítését a felhasználó bármikor elindíthatja és leállíthatja a készülék egyetlen gombjának megnyomásával. A kamera a gombnyomást megelőző 20 másodperc videóanyagát is rögzíti, és 5 megapixeles fotó készítésére is alkalmas. A mobil kamera az adatokat kódolt formában, jelszóval védetten tárolja, így nincs lehetőség hozzáférni azokhoz az eszközön – érkezett a részletes válasz.

Ezenkívül a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) kapcsán arra is rákérdeztünk, jogilag mennyire aggályos, hogy az utasokról felvétel készül.

– A jegyvizsgálók kamerafelvételre figyelmeztető feliratot csíptetnek fel a ruhájukra. A törvényi keretek lehetővé teszik, hogy az eszközöket GDPR-nyilatkozat nélkül is használják kollégáink; a felvételekhez csak szigorú feltételekkel, hatóságilag lehet hozzáférni – húzták alá a MÁV Zrt. illetékesei.

S hogy sajnos szükséges az intézkedés, mutatja: csak idén országosan 39 esetben érte atrocitás a vasúttársaság jegyvizsgálóit, ebből három Fejér megyében történt. Mint a társaság közleményéből kiderül, több alkalommal is előfordult, hogy korábban kötekedő, veréssel fenyegetőző, érvénytelen jeggyel utazó utas a kamerát látva további vita nélkül elismerte a pótdíjalkalmazás jogosságát. Jegyvizsgálót 2018-ban 123, 2019-ben 70 esetben ért inzultus, amiből 18 tettlegességig fajult, 17 esetben pedig tettleges becsületsértés történt. Azokon a vonatokon, melyeken testkamerával dolgozik jegyvizsgáló, egy atrocitás történt a szolgálatot teljesítő kollégákkal szemben.