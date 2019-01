Idén elkészül a csókakői fellegvár

A fellegvár építését tervezték be erre az évre a csókakői váron, mely Fejér megye egyetlen fennmaradt kővára. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a tulajdonosa a 13. században épült várnak, de fennmaradását helyi civileknek köszönheti.

Sörédi Pál és az általa életre hívott Várbarátok Társasága évtizedek óta dolgozik a vár leleteinek feltárásában, illetve az erődítmény építésén. Ebben az évben az öregtorony és a felső vár felújítása, illetve fejlesztése kerül napirendre. Ez a munka körülbelül 250 millió forintos állami beruházási értéket képvisel és szinte minden készen áll a kezdésre, tudtuk meg a település polgármesterétől. Fűrész György hozzátette, hogy a tervek szerint már márciusban megtörténik a munkaterület átadása. Ezzel párhuzamosan zajlik majd a munka az alsó várban is, ahol befejeződött a régészet. Mivel ez volt az utolsó nagy falat, így azt lehet mondani, hogy teljes a vár régészeti feltárása.

Természetesen mindig kerül elő valami: most megtalálták az alsóvárban a kutat vagy ciszternát, amit a 16. században, robbantásos technikával alakítottak ki a törökök. Ez teljesen tele van törmelékkel, így onnan még kerülhetnek elő leletek. A tisztítás után kiderül az is, hogy csapadékvíz gyűjtésére szolgáló ciszternát vagy kutat rejt az évszázadok lerakódott pora. A dzsámit, illetve a körülötte megtalált romokat, falakat lefedték, miközben zajlik a régészeti leletanyagok feldolgozása. A polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a héten a Műemlékvédelmi Hivatal szakemberei jártak a helyszínen, mert ebben az évben 15-20 millió forint értékben védőtetőt kap az alsó vár legutóbb feltárt része.

A fellegvár építéséhez a Várprogram keretből érkezik majd forrás, és a vár tulajdonosán, az MNV Zrt. keresztül jut el az összeg a várba. Csókakő, mint a vár kezelője, csak koordinálja a munkálatokat, miközben a Várbarátok Társasága továbbra is dolgozhat a vár szépítésén és építésén. Sörédi Pál elnök elmondta, hogy az egyesület tagjai és szimpatizánsai minden hónap utolsó szombatján dolgoznak a régészek illetve kivitelezők keze alá. Az egyesület február kilencedikén tartja évi rendes közgyűlését. A Csókakői Faluház nagytermét megtöltik ilyenkor azok, akik dolgoztak a várért. Bármilyen hihetetlen, de nem csak csókakőiek számára szívügy a vár állapota és jövője. Távoli településekről is érkezik segítség, ha meg kell markolni a lapátot, vagy el kell tolni pár száz talicskát. Idén is, ahogy eddig minden évben, naptár kerül minden érdeklődő kezébe ezen a gyűlésen, és a kártyán piros négyzetek jelölik a társadalmi munkák napjait. Az első alkalom március utolsó szombatja lesz, mondta el a várnagy.

Ha elkészül a fellegvár, akkor egy újabb szép feladat vár majd a civil szervezetre: meg kell tölteni a vár első, újra fedett területét a középkort idéző eszközökkel, ágyúkkal, zászlókkal, látványelemekkel.