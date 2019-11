Idén a megyeszékhelyen is látványosan ünneplik meg a koraszülöttek világnapját

Az éves ünnepségek meghatóak, összehozhatják az érintett családokat.

November 17-e minden évben a koraszülöttek világnapja. E napon minden azokról a babákról és családjaikról szól, akiket koraszülött intenzív osztályokon ápolnak vagy ápoltak. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban öt éve ünneplik meg a világnapot, három éve pedig nyitottabbá tették a rendezvényt.

Idén még inkább előtérbe helyezik az ünnepet

Az újszülött-, csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főnővér-helyettese, Bognár Márta lapunknak elmondta: először csak a koraszülöttrészlegen belül, szűk körben emlékeztek meg a világnapról. Aztán úgy döntöttek: meghívják a régi kis hősöket, vagyis az egykor ott ápolt gyermekeket és családjaikat, és szélesebb körben örülnek annak, hogy a sokszor alig 1-2 kilós apróságokból egészséges gyerkőcök fejlődhettek. Idén még inkább előtérbe helyezik az ünnepet, mert a kórház falain kívül a fehérvári belvárosban is lesz rendezvény.

– A világnap apropóján sok országban lila színbe öltöznek az érintettek, s lila fénnyel világítanak meg középületeket. A lila jelképezi ugyanis a koraszülötteket, s ez a bizalom, az együttérzés, a hit színe. Mi is lilával dekoráltunk az osztályon, és most ugyancsak ezt tesszük. Ám kitaláltuk, hogy csatlakozunk a mozgalomhoz, és megpróbáljuk elérni, hogy a látványos és szép püspöki palota épületét lila fénnyel világítsák meg 17-én. Ebben partner volt a püspökség, a városgondokság pedig a technikai megvalósításban segít, tehát ők biztosítják a megvilágítást. A külsős, minden érdeklődő számára nyitott rendezvényünk tehát vasárnap 17–19 óráig tart majd. Lesz egy kis vendéglátás is, vagyis a segítőink, támogatóink teát, harapnivalót kínálnak, Ringatós énekesek dalolnak, eközben lehet beszélgetni – tudtuk meg Bognár Mártától.

A kórházon belül is ünnepelnek azonban, viszont ez most ismét csak egy meghitt alkalom lesz az osztályon lévő babák szüleivel. Erre pénteken délelőtt kerül sor. Az anyukák ilyenkor apró ajándékot kapnak, s igen bensőséges pillanatokat élhetnek át.

A főnővérhelyettes és kollégái úgy látják: a világnap és annak megünneplése mindig megható az érintetteknek. A szülők ilyenkor bátoríthatják egymást, s megoszthatják a saját történetüket.

A koraszülött intenzív részlegen – ahová egyébként nem csupán a 37. terhességi hét előtt született picik kerülhetnek, hanem azok is, akik 2500 gramm alattiak – a szerdai napon igen kevés, hat kisbaba volt. Jó hír ez, hiszen szeptemberben az átlagnál sokkal több picit láttak el. Közülük azóta sokat hazavihettek.