I. Velencei esküvőkorzó: a házasság nem csak papír

Minden volt az I. Velencei Esküvőkorzón, amiről csak egy jegyespár álmodhat – kristályos terítékköltemények, hófehér csipkecsodák, profi fotósok és varázslatos ötletek az esküvőre és a lagzira. Ám ennél több volt ez a rendezvény: arról is szó esett, mi várható a nagy nap után.

Egy csokorba gyűjtve mutatkoztak be az I. Velencei Esküvőkorzón azok a szakemberek szombaton este, akiknek köszönhetően a mai jegyespárok nagy napja igazán szép és különleges lehet. A legújabb trendeket mutatták be terítékeken, tortákon és feldíszített asztalokon, azért, hogy az érdeklődők ihletet meríthessenek saját nagy napjuk megszervezéséhez a rendezvényen. Így volt ezzel a Székesfehérvárról érkező Király Anett és Gelencsér Gergő is, akik idén szeptemberben tartják az esküvőjüket.

– Eljöttünk körülnézni, hogy megtaláljuk-e a még hiányzó szakembereket a mi napunkra – mondta Gergő, elárulva, hogy elsősorban jó fotósra volt szükségük még az eseményhez. Ezt itt meg is találták, így már nyugalomban nézhették végig a további kínálatot. Ami meglehetősen széles volt, semmi nem maradt ki a lehetőségek sorából – itt volt például Kovács Kata ceremóniamester is: – Sokan annyira előre terveznek, hogy volt, aki már 2021-re vonatkozóan érdeklődött – árulta el Kata, akit főképp arról kérdeztek, hogy a Velencei-tó partján milyen lehetőségek adódnak a vízparti esküvők megszervezésére. – A fiatalok ugyanis ma már nem a tipikus, lagzis-hagyományos esküvőkre vágynak, hanem lazább, kötetlenebb, grillpartis eseményekre. A Velencei-tó partja pedig erre tökéletes helyszín – tette hozzá a ceremóniamester. A főszervező, Igari Balázs fotográfus, esküvőmentor is épp ezt látta meg a tóparti lehetőségekben, ezért hozta ide az első általa szervezett esküvői kiállítást – amely, lévén, hogy a Velence Korzón kapott helyet, stílusosan a Velencei Esküvőkorzó nevet kapta.

– Nagyon jól indultunk, sokan jöttek és ebből látszik, hogy nagyon jól fogadták az új szolgáltatási helyszínt az emberek. A széles szolgáltatói kínálat, a jó idő és a már házasoknak, családoknak szóló előadások mind kedveztek ehhez, s nem mellesleg maguk a résztvevő szakemberek is elégedettek voltak az eseménnyel – fogalmazott a főszervező. Többek között Pollok Ritával, az Anyanapló című könyv szerzőjével, valamint Virányiné Reichenbach Mónika polgármesterrel és párkapcsolati trénerrel Nagy Detti műsorvezető beszélgetett.

– Amikor készültünk az esküvőre, azon gondolkoztam, mennyire fontos idegeskedni a részleteken. Akkor jöttem rá, az a lényeg, hogy megtaláltam azt, akivel szeretném leélni az életemet… – fogalmazott az Anyanapló szerzője, akinek jó tanácsa – hogy ne vesszünk el túlságosan a részletekben – minden mai jegyespárnak is szól. Virányiné Reichenbach Mónika pedig egy nagyon fontos mondatot mondott ki: – A házasság nem csak papír – fogalmazott. S hogy ez mennyire igaz, tudományos kísérleteket hozott példaként arra, hogy mennyivel nagyobb biztonságban érzi magát az, akinek férje/felesége van, mint akinek élettársa. – Egészségesebbek, boldogabbak azok, akik házasságban élnek – szögezte le a párkapcsolati tréner, nem elhallgatva persze azt sem: a házasság sem mindig könnyű, vannak nehézségek, de megéri kitartani.