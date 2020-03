Húsz köbméternyi szemetet szedtek fel Székesfehérváron

Újabb illegális szemétlerakási csomópontot igyekeztek felszámolni a napokban.

A munkálatokat önkéntesek segítették. A Kiskút útja környéki területekre rendszeresen hordanak az emberek különféle hulladékokat. A hosszú idő óta halmozódó szemétkupacok eltüntetésére egy motivált, lelkes csapat vállalkozott szombaton. A Bogárdi Gyöngyi szervezésével és mentorálásával összeállt, nagyjából húsz önkéntest magába foglaló csoport mindent megtett azért, hogy felszámolja a kialakult környezeti káoszt. A szóban forgó terület jelentős részéről sikerült eltüntetni a szemetet. A lelkiismeretes segítők találtak többek között építési törmeléket, bútordarabokat, autóalkatrészeket és háztartási hulladékokat is. Ezeket a szomszédos lovarda által biztosított teherautókra pakolták és a Csalai Hulladékkezelő Központba szállították. A nagyjából félnapos kemény munka eredményeként körülbelül húsz köbméternyi szemét elszállítása valósulhatott meg. Ez a mennyiség nagyjából négy-öt teherautónyi volt.

Az érintett terület része a „Natura 2000” nevű ökológiai hálózatnak. Gelencsér Péter, a lovarda tulajdonosa elmondta, a közel 100-150 hektáros területre több útvonalon is hordanak be szemetet, törmelékeket. Ő maga is szembesült már a szemétlerakással. – Egy-két héttel ezelőtt hoztak egy nagy kocsival karosszériaelemeket, szélvédőüvegeket, autóalkatrészeket. Magam is próbáltam már rászólni azokra, akiket tetten értem – mondta a tulajdonos, aki kérdésünkre hozzátette, valószínűleg a közeljövőben szemétlerakást tiltó táblákat helyeznek el a lovarda körüli területeken, illetve biztonsági kamerák felszerelésével is szeretnék visszaszorítani az illegális hulladékelhelyezést.