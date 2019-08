Húsz éve fogyott el a Nap: még hatvankét évet kell várnunk, hogy lássuk a Hold újabb győzelmét

1999. augusztus 11-én 2 perc 22 másodpercig tartott a teljes napfogyatkozás.

Húszéves évfordulóját ünnepeljük a napfogyatkozásnak. A régi újságokat lapozgatva rájöttem, hogy mekkora csoda volt ez az embereknek, hiszen valaki csak egyszer lehet tanúja ennek. Nagymamám sokszor elmesélte, hogy az emberek tucatjával vásárolták a védőszemüvegeket, amellyel mindenki az eget kémlelte. A háziállatokat is megzavarta a ritka jelenség, a baromfik azt hitték, közelít az éjszaka, ezért nyugovóra tértek. Igen rövid éjszaka lett, hiszen a napfogyatkozás csak 2 perc 22 másodpercig volt látható.

Az 1999-es augusztusi újságot olvasva kiderült, hogy telt házak voltak a szállodákban, a Velencei-tó és a Balaton partján is. Annyira népszerű volt ez az esemény, hogy Bak Judit, a Magyar Turizmus Rt. sajtóirodájának vezetője a következőt nyilatkozta anno: „Ritkán van ilyen feladat az idegenforgalomban, egy alig több mint kétperces eseményt kell eladni.” Hazai és külföldi turisták érkeztek a magyarországi sávba, hogy megtekintsék az évezred utolsó napfogyatkozását, a vendéglátósok nagy örömére.

Székesfehérváron is tartottak ünnepséget, amit a polgármester, Warvasovszky Tihamér nyitott meg, jó szórakozást kívánva. Az ég ugyan felhős volt, de a réseken tisztán lehetett látni a csodát. Miután a nap ismét látható lett, fellépett a helyi néptánccsoport is, akik táncukkal köszöntötték az előbukkanó napot. Érdekesség még, hogy a hőmérséklet is csökkent ez idő alatt: 11 óra 40 perckor még 25,7 fokot mutattak a hőmérők, a teljességkor azonban már csak 22,6 Celsius-fokot mértek. Rengeteg figyelmeztetést lehetett olvasni azzal kapcsolatban, hogy mivel is kell nézni a napfogyatkozást. Egy cikk szerint a Napvadászok már a jelenség előtt másfél évvel elkezdték gyártani és ajánlani a szemüvegeket. Egy másik cikk szerint a szemünk világa volt a tét. Ha valaki sokáig nézte a Napot, akkor a szeme ideghártyája a fény és hő miatt be is gyulladhatott, ami csak hegesedéssel gyógyult. Ezután pedig már nem láthatnak élesen az emberek.

Az elkövetkező években csak részlegesen tűnik el hazánkban a Nap, legközelebb 2020. június 21-én. A teljes napfogyatkozásra bizony hosszú időt kell még várnunk, ugyanis 2081. szeptember 3-án lehetünk majd csak tanúi Magyarországon teljes napfogyatkozásnak.