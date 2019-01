Húsz éve az iskolásokért tesz a ráckeresztúri alapítvány

Húszéves a Ráckeresztúri Iskolásokért Alapítvány, amelynek elsődleges célja, hogy a felnövekvő nemzedékek, az iskolás gyerekek fejlődését, oktatását segítése.

Gajdó Györgynét, az Alapítvány jelenlegi elnökét az eddigi tevékenységükről, az elmúlt évi eredményekről, s az idei célokról kérdeztük.

– Az alapítvány létrejöttét annak idején több hónapos előkészület előzte meg, meg kellett teremteni a személyi, törvényi és anyagi feltételeket. Az alapító tagok az iskolában tanuló gyerekek szülei közül kerültek ki, az induló tőkét a falu lakossága, a szülők és vállalkozók adományozták. Az évek során változott a kuratórium összetétele, de az eredeti cél megmaradt: a gyerekek érdekeit tartjuk szem előtt.

– Miként segítik az iskolásokat, a pedagógusok munkáját?

– Hozzájárulunk a táborok, iskolai pályázatok, versenyek költségéhez. Támogatjuk a családi napot és gyermeknapot. A tanulók jutalmazását, a pedagógusok továbbképzésének támogatását, iskolai eszközök, sportszerek, műszaki felszerelések vásárlását is feladatunknak tartjuk. Az elmúlt évben a sport- és kézműves tábor mellett az alapítvány támogatást nyújtott az egyhetes erdélyi, székelyföldi kiránduláshoz, számos esetben finanszírozta a versenyekre utaztatást, és az osztálykirándulások költéségéhez is hozzájárultunk. A tanévzárón díjaztuk az osztályukban kiemelkedő közösségi munkát végző diákokat.

– Úgy tudom, pályázatokon is indulnak.

– Tavaly például az iskola alapítványunkon keresztül pályázott a Menő menzák programba, és több mint tizenhatmillió forint támogatást nyert. Ebből az egészséges étkezést és életmódot népszerűsítő programokat, főzőversenyt szer vezetünk a pedagógusokkal közösen. A rendezvényen a szülők is részt vettek, hiszen az ő példájuk meghatározó, nekik kell elsősorban megismerkedniük a korszerű táplálkozás alapanyagaival, az egészséges ételek elkészítési módjával. Az egészségnapon zöldség- és gyümölcsételeket fogyasztottak a gyerekek, majd Czanik Balázs aerobic edzővel és életmód-tanácsadóval találkoztak.

– A szüreti felvonulást évek óta az alapítvány szervezi.

– Igen. A szüreti felvonulás régi hagyomány településünkön. A gyerekek ilyenkor végigtáncolják a falut, sok háznál fogadják őket, s az esti bál is szép bevételt hoz. Tavaly az alsós és a felsős diákok is táncoltak, s a Pávakör tagjai kísérték őket. A felajánlott összegek mellett meg kell említeni az önkormányzat rendszeres anyagi támogatását is, valamint az adó 1%-ból keletkezett bevételt. Bevételi forrás még a hagyományos Valentin-napi jótékonysági bál is.

– Milyen célokat tűztek ki az idei esztendőre?

– Bízunk benne, hogy rendezvényeink idén is népszerűek lesznek, s továbbra is hasonló színvonalon folytathatjuk a munkát. A kuratórium döntése alapján az iskola udvarán létesülő játszóteret szeretnénk fejleszteni, bővíteni, hogy a gyerekek minél több időt tölthessenek a szabadban mozgással, játékkal.

