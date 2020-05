Húsz esztendő Isten tenyerén – Jubileumot ünnepel a Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda

Idestova két évtizede nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt az evangélikus óvoda, melynek – úgymond – középpontjában egyszerre áll az Isten és az ember.

Húszéves fennállását ünnepli a Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda. A helyi evangélikus gyülekezet erős és összetartó, Szarka Éva lelkész és Szarka István esperes vezetésével. A nagyközség önkormányzata ingyen bocsátotta a rendelkezésükre az evangélikus templomhoz közeli épületet, két évtizede. Az akkor egy csoportosként induló intézmény azóta sokat fejlődött, a csernyeiek és a környező települések örömére. Ahogy az önkormányzat segített az egyházi fenntartású intézmény létrejöttében, úgy az evangélikus gyülekezet is sokat segít a településnek. Egyrészt, mert a gyülekezeti tagok mindenben segítenek, így akár a festésben, felújítási munkálatokban is, miáltal egyre szebb és modernebb lett az ovi. Másrészt az intézmény alternatívát nyújt a szülők számára, akik szabadon dönthetnek, hogy ide vagy az önkormányzati óvodába íratják a gyermekeket.

Az óvoda, a szülők, a gyermekek és a gyülekezet összetartó közösséget alkot. Osgyán Gáborné, az intézmény vezetője elmondta: – A gyermekeket az imádkozáson túl a hálaadásra is próbáljuk nevelni. A mai világban nagyon fontos, hogy ne legyen minden természetes a gyermekeknek. Azt az életszemléletet próbáljuk elültetni a lelkükben, hogy tudják, örömükben és bánatukban is van kihez fordulni.

A koronavírus miatt kialakult helyzettel kapcsolatban az intézményvezető úgy fogalmazott:

– Próbáltuk segíteni a szülőket abban, hogy az idő minél tartalmasabban teljen a gyerekek számára, így küldtünk fejlesztő feladatokat, heti tevékenységeket. Örültünk annak, hogy kaptunk visszajelzéseket a szülőktől, akik videófelvételek vagy fotók segítségével, esetleg írásban jelezték, hogy mit is csináltak otthon a gyerekekkel. Összegészében jó volt hallani, látni, illetve olvasni ezeket a visszajelzéseket, melyekkel a szülők elismerték a munkánkat. Reményteljesen állunk neki a 21. évnek, mert reméljük, hogy nem lesz még egyszer ilyen, gyermek nélküli élet az óvodában. Nagyon rossz volt bejönni dolgozni, és bár az elején még volt pár gyerekünk, de ők is csak két hétig, azóta nem volt igény erre, így üres és lélektelen volt az óvoda. Mostantól azonban a kapuink újra nyitva vannak, és szervezzük a ballagást, abban a reményben, hogy a templomban találkozhatnak a végzősök és az itt maradók. Most majd útjukra engedjük a ballagókat, bízva abban, hogy megállják a helyüket az életben Isten segítségével. Az 53 gyerekünkből 11 ballag, aztán tartunk egy rövid nyári szünetet, amikor az egyik mosdóhelyiséget teljesen felújítjuk, de ezt a kéthetes szünetet leszámítva folyamatosan nyitva lesz az óvoda. Nagyon várjuk a gyerekeket!