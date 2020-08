Hullott a vakolat a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai „székhelyénél”

A Vörösmarty Társaság Kossuth utcai „székhelyénél” építkezés zajlik, amelyet az egyik helyiség is megérzett.

Először úgy informálódtunk, hogy a Vörösmarty-terem berendezésében esett kár, ám később kiderült: az irodahelyiség az érintett. Ott hullott a könyvespolcra, a nyomtatóra vakolat a plafon egyes részeiről. A mintegy száztíz éves épület belülről régi, már nem az igazi. A Vörösmarty Társasághoz tartozó földszinti termek önkormányzati tulajdonban vannak; amely helyiségek ezek mellett és felett találhatók, mind magántulajdon részét képezik. Ahol az építkezés jelenleg zajlik, ott egy családi vállalkozás végez saját beruházást, ennek keretében munkálkodnak a szakemberek egy belső felújításon. A munkát azonban a szóban forgó helyiség is megérezte.

Legkésőbb augusztus 20-ig be szeretnék fejezni a kivitelezést, a hibajavítást

– Sajnos az építkezéseken előfordul, hogy a rosszul vakolt, régóta nem felújított részek kiszáradnak, „eleresztik magukat”, ennek következtében lehullanak – magyarázta Ferencz József, a beruházás építésvezetője. Úgy tudjuk, az érintett földszinti helyiséget használó Vörösmarty Társaság tagjaival jó kapcsolatot ápolnak a kivitelezők – maga a felújítást végeztető család tagjai is –, így nemcsak a kezdődő munkálatokról, de a problémáról is mindenki hamar értesült. Az épület azonban annyira elhasználódott, hogy – mondhatni – „várható” volt egy efféle baleset. Az állítást az is alátámasztja: az ingatlan teteje is rossz állapotban van, éppen ezért nyújtották be az engedélyes terveket az illetékeseknek.

A jó kapcsolat fenntartása érdekében a kivitelezők jelezték: azokat az eszközöket, amelyek tönkrementek, megsérültek, kicserélik, s a takarításról sem feledkeznek meg. Mi több, a problémát a biztosítónak is jelezték. Azt, hogy a kommunikáció folyamatos, lapunknak Lukácsy József, a Vörösmarty Társaság alelnöke is megerősítette. Elmondta: egyeztettek a kivitelezőcéggel a folytatásról. A jövőre nézve tervük, hogy a társaság elnöke, Bobory Zoltán irányításával tárgyalások kezdődjenek a tulajdonosokkal, az önkormányzattal, az építési vezetővel és természetesen az irodalmi színtér munkatársaival közösen az épület sorsáról. Az ingatlan földszinti használói ugyanis attól tartanak, az épület kora miatt akár további balesetek is bekövetkezhetnek a helyiségekben.

– A jelenlegi vakolatomlás nem befolyásolta a mindennapi használatot, hiszen a nyári időszakban szünetelnek a kulturális rendezvények. A főbb eseményeink szeptemberben kezdődnek el, s ha addigra nem végeznek a kivitelezők, új helyszínt kell keresnünk. Nem szeretnénk, ha az esetlegesen elhúzódó munkálatok miatt veszélyben lennének a nézőink, ezért amennyiben úgy alakul, a kulturális intézmények – például: Öreghegyi Közösségi Ház, Művészetek Háza, A Szabadművelődés Háza – intézményvezetőit kérnénk meg arra, hogy egy-egy rendezvényünket befogadják – taglalta Lukácsy József. Bobory Zoltán elnök a Hírlapnak elmondta: jelenleg olyan rendezvényekben gondolkodnak, amelyeket a Vörösmarty Társaság „székhelyén” kívül, további, külső helyszíneken is meg tudnak tartani. Mindemellett pedig támogatást igyekeznek szerezni a szükséges felújításokhoz.

A kivitelezővel magunk is egyeztettünk, tőlük azt az információt kaptuk: a munkálatok egy részét ezen a héten befejezték, a társaságot érintő problémát a teljes munka elkészülte után orvosolják. Céldátumuk is van: legkésőbb augusztus 20-ig be szeretnék fejezni a kivitelezést, a hibajavítást. S mivel gipszkartonos-álmennyezetes megoldásról van szó, a szakemberek úgy látják, a kitűzött dátum teljesíthető.