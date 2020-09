Hulladékszigetek alkonya Zichyújfaluban

Kezelhetetlenné vált a faluban a szelektív hulladékgyűjtő sziget környéke. A lakosság hétről hétre egyre több szemetet halmozott fel ott, s többnyire nem a gyűjtőket használták, a vegyes szemetet a kukák környékén dobálták el. A képviselő-testület ezért úgy határozott, hogy megszünteti a gyűjtőszigetet, és a közszolgáltató meg is kezdte annak felszámolását.

Az olvasói panasz kapcsán – miszerint az önkormányzat és a szolgáltató nem szállította el a gyűjtőszigetről a hulladékot – nyomozásba fogtunk.

Füzesiné Kolonics Ilona polgármester azt találta leginkább sajnálatosnak, hogy a hulladékgyűjtő körül lerakott illegális szeméttel kapcsolatban soha senki sem protestált. Az elmúlt években a gyűjtőszigeten egyre több szemét halmozódott fel, pedig az edényekben csak olyan hulladékot lehetett volna elhelyezni, ami a nyílásokon befér, a műanyag flakonokat összenyomva, tiszta állapotban, a papírhulladékot összevágva. Ablaküveget, tükröt eleve nem lehetett volna beletenni.

– A hulladéksziget plusz lehetőség volt a lakosság számára, hiszen a szolgáltató már hat éve házhoz menő szelektív gyűjtést biztosít, melyek időpontjáról minden év elején levélben értesíti az ingatlantulajdonosokat – folytatta a faluvezető. – Sajnos többen egyre inkább lomtalanítás céljára használták a területet, az önkormányzat számos alkalommal saját költségén szállíttatta el a kidobott limlomot. Hiába plakátoztuk ki, kérve a lakosságot, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtési lehetőséget vegyék igénybe, nem volt foganatja.

A képviselő-testület július 17-ei ülésén döntött arról, megszünteti a lerakót, de erre csak most, az őszi időszakban került sor. A nyarat még meghagyták, kedvezve azoknak, akiknél esetleg nagyobb mennyiségű műanyag- és papírhulladék keletkezett ezekben a hónapokban.

– Abban bízom, hogy a saját otthonában mindenki, kellően odafigyelve a szelektív gyűjtés szabályaira, megfelelően fogja kezelni a keletkezett hulladék további sorsát. A tisztább környezetért! – tette hozzá a polgármester asszony.

A hulladékgyűjtő-szigetek közterületen történő kialakítása kezdetben megfelelő megoldásnak tűnt a szelektív hulladék gyűjtéséhez, a gyakorlat azonban nem váltotta be az ehhez fűzött reményeket a szigeteken elhelyezett nagy mennyiségű, illegális hulladék következtében, amely egyébként településkép-romboló hatásán túl egészségügyi okokból sem kívánatos – fogalmazta meg érdeklődésünkre Kovács Attila, a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A lakosság egy része képtelennek mutatkozott a gyűjtőszigetet az edényeken is elhelyezett tájékoztatók szerint megfelelően használni. Gyakori jelenség volt, hogy kommunális, építési, sőt veszélyes hulladékot is elhelyeztek ott. Esetenként még állati tetemek is kerültek a tárolókba, így egész tartalmuk hasznosíthatatlanná vált.

– Mindezek a gondok nem csupán helyiek – mondta el Kovács Attila. – A közszolgáltatók az önkormányzatok kérésére az ország településeinek 90 százalékában megszüntették a hulladékgyűjtő-szigeteket. Térségünkben éppen Zichyújfaluban szüntettük meg utolsóként. Biztatunk mindenkit, éljenek a korszerűbb és hatékonyabb, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer lehetőségeivel! Évente egy alkalommal a lomhulladékot is elszállítjuk az ingatlanok elől.

Megtudtuk: veszélyes hulladékot a Székesfehérvár-Csala lerakótelepen lehet elhelyezni díjfizetés fejében, Gárdonyban pedig hulladéklerakó épül a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kivitelezésében.