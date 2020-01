Hosszú távban gondolkodnak Bakonycsernyén

Negyedszer állt a falu élére Turi Balázs, évtizedes tapasztalattal, de töretlen kedvvel, lelkesedéssel. A polgármester a nagyközség közelmúltjáról beszélt, de a jövőre nézve is bizakodó, ám a számok itt fontosak, ezért erről majd csak a februárban elfogadott költségvetés után beszél.

Mottó: NE könnyű terhet, hanem erős vállat kívánjunk egymásnak!

Turi Balázs úgy fogalmazott: Elégedett vagyok a választási eredményeket illetően, hiszen a negyedik ciklusom kezdetén a személyemre leadott támogató szavazatok növekedtek, a rendszerváltás óta soha nem kapott még ennyi szavazatot Bakonycsernyén polgármester, így ha lehet még nagyobb lendülettel, alázatos munkával szeretném meghálálni a bizalmat. Több mint 40 százalék jelent meg az urnáknál, nyilván teljesen elégedett akkor lettem volna, ha mindenki él szavazati jogával.

Nemcsak a faluvezetőre leadott szavazatok számítanak pozitív visszajelzésnek, hanem az is, hogy most először fordult elő, hogy az előző ciklusban dolgozó minden képviselő-testületi tagot újraválasztottak. Az együttműködés jó és példaértékű volt, azért is lehetett ennyire sikeres a falu. Az elvégzett munkát értékelték a lakosok.

Arra a kérdésre, hogy hogyan tervezik a folytatást, Turi elmondta: Továbbra is a partnerségen, és az egymás iránti tiszteleten alapuló együttműködés mellett tesszük le a voksot. Emellett igyekszünk bevonni a lakosság legszélesebb körét a döntés-előkészítő szakaszba is, hogy valós igényekre épülő fejlesztéseket tudjunk végrehajtani. Rendkívül fontos, hogy odafigyeljünk az egyénekre, hogy az épített környezet fejlesztésén túl az egymásra figyelésnek is nagy szerep jusson.

Csernyén a személyre szabott támogatások megfelelő helyre történő eljuttatását is folytatják. Ezek között a legfontosabb az anyasági támogatás, a kiváló középiskolai tanulók jutalmazása, az általános iskolások beiskoláztatásával kapcsolatos segítségnyújtás. De ide sorolható még az általános iskolai tanulók, illetve azok családjainak támogatása, valamint azon csernyei tehetségek motiválása, akik az élet különböző területein hazai és nemzetközi versenyen helyezéseket érnek el.

Uniós pályázatok segítségével 2019-ben megvalósult a bölcsődefejlesztés, járda- és gyalogátkelőhelyek felújítása, valamint a Béke telepi klub felújítása, ahogy a sportpark is. Egy központi fizető parkolót is kialakítottak a településen éjszakázó menetrend szerinti járatoknak. A negyedik ciklust kezdő Turi Balázs annyit elárulhatott a jövőről a költségvetés pontos számai nélkül is, hogy a választásokkal nem ért véget a munka, sőt a Magyar Falu programon keresztül 30 millió épül be a Kuruc utca első szakaszába. Az óvodaudvarra új játszótéri elemek kerülnek 5 millióból és ugyanennyi jut a Rózsa úti bölcsődéhez vezető járda építésére. Orvosi eszközök beszerzése is folyamatban van 3 millió forint értékben a két orvosi rendelőbe. Adtak be pályázatot záportározó építésére is, ami a József Attila és Táncsics utcai ingatlanokat védi majd. Valamennyi megszokott kulturális esemény szerepel az idei rendezvénynaptárban, tehát lesz Majális, júliusi falunapok, szüreti felvonulás, és adventi ünnep is, számos egyéb kulturális, hagyományőrző tevékenység mellett. A polgármester bizakodó, hiszen mint mondta: Az önkormányzat tervszerű gazdálkodást folytat, nincs hitelünk, minden fejlesztéshez tudtunk megfelelő önerőt biztosítani ha kellett.

Az első látványos esemény január végén várható, mikor megindul a Deák utca árokrendszerének felújítása vis maior pályázat segítségével.