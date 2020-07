Horváth Márk új hanglemezzel készül, a Velencei-tó lesz a klipjének a fő témája

Hat éve alakult a Kongató Egyesület a Velencei-tó partján, melynek vezetője Horváth Márk világlátott zenész. Huszonöt évnyi zenélés tapasztalata van a háta mögött.

Ezzel a „csomaggal” érezte úgy, hogy a tudást, melyet felhalmozott – ő és zenész barátai –, muszáj megosztani másokkal. Fiatalokkal, akik hasonló pályára készülnek. Ezért is alapították az egyesületet, melynek fő csapásiránya a tehetséggondozás. – Tudtuk, számos iskola nem teheti meg, hogy valódi zenészek segítségével ismertesse meg a zenét a gyerekekkel. Arra gondoltunk, hogy ne kelljen házalni, ezért pályázatok útján, egyesület formájában visszük a projektet. Így az iskoláknak sem kerül pénzbe a zenei oktatás színesítése.

A konga a szélesebb közönségnek is élvezhető

Idén a tizedik pályázatot nyertük, s az ország minden tájára eljutottunk az „Egy húron pendülünk” című projektünkkel – meséli Horváth Márk gárdonyi zenész, hogyan és miért mennek iskolából iskolába zenélni, mesélni, „tehetséget gondozni”. Korábban hasonló programokat szerveztek, először „Zenei szikra”, aztán pedig „Játszó művészetek” címmel. Előbb tábor formájában, most pedig egy egyéves kurzus keretében mentorálják azokat, akik zenei előképzettséggel állnak a szakmai élet küszöbén.

– Zenei feladatokat, műveltséget adunk nekik, amely az életükhöz, zenei fejlődésükhöz elengedhetetlen. Zenekari és színpadi gyakorlat, stúdiómunka, zeneszerzés és sok egyéb szerepel a képzésben, amely egyébként ingyenes, és amelyre jelentkezhettek a fiatalok – mondja a zenész-mentor, aki azt vallja, az élőhangszeres zenélésnél nincs jobb. Ez az, amit szeretne megtanítani a gyerekeknek. – A zene és a generációk képzése motivál bennünket – teszi hozzá.

Hol kisebb, hol nagyobb csapattal dolgozik együtt

Az első löketet ahhoz, hogy tudja: jó, amit csinálnak, 2016-ban kapta azzal, hogy az Új Nemzedékek Jövőjéért Program, Inspiráció kategóriában a Fiatalok a Fiatalokért díjával ismerték el munkásságukat.

– Nagyon büszkék voltunk rá, így indult el a lelkesedésünk is. A tehetséggondozó projektjeink lényege, hogy egy idő után saját zenét írjanak a fiatalok, majd a tanítványok megtalálják az útjukat a zenei világban, rendezvényszervezésben, fellépésben. Az egyesület ezért jött létre, mert szeretnénk átadni a következő generációknak, amit mi tudunk.

A zenei alkotó és tehetséggondozó műhely kurzusa augusztusban indul, a mentoráltakat már kiválasztották a pályázók közül. – Zenei előképzettséggel rendelkező fiatalokat vártunk, akik közül tíznek van lehetősége részt venni a projektben. Ez ugyanis már egy komolyabb zenei szint, ahol nem zenélni tanulnak, hanem zenét szerezni, stúdiózni, eligazodni a zenei világban – magyarázza a program koordinátora, aki mellett Zabosi Regina az ének, Schleier Csaba pedig az ütős hangszerek mentora. Somogyi József pedig a producer, aki a stúdiómunkákért felel. A szakmai fejlődésen túl a fiataloknak motivációt jelenthet az is, hogy ha igazán jól tudnak együtt dolgozni, akkor később felléphetnek helyi rendezvényeken is.

Márk azonban hol kisebb, hol nagyobb csapattal dolgozik együtt, és természetesen a helyi zenei életben is fennforog. A gárdonyi aluljáróban rendszeresen megrendezett kongapartijaik nagy népszerűségnek örvendenek. Horváth Márk mellett legutóbb is ott volt Botár Zoltán, Schleier Csaba és Kükedi Gábor. A járványhelyzet után kiszabadulva rendezték idén az elsőt, amelyre nagyon sokan jöttek el egy szép nyári szombat éjszaka.

De hogy kezdődött ez az egész?

– Egyszer csak úgy döntöttünk, elmegyünk az aluljáróba pár ütőhangszerrel – emlékezik vissza Márk, aki akkoriban még nagyban utcazenélt, bejárta Európát stoppal. Itthon pedig folytatta. – Szerettem volna kipróbálni a kongát. Agárdiakból állt össze egy ütőhangszeres formáció huszonöt éve, így volt is erre lehetőségem. A konga mindenkit megfog, ez a tapasztalatom, és szélesebb közönségnek is élvezhető, tekintve, hogy az ősi ritmusokon alapuló stílust képvisel – mutat rá Márk, miért is olyan népszerűek az aluljárós kongapartijaik. Nem mellesleg az aluljáró hihetetlenül jó akusztikáját használják ki a zenészek, ahonnan nem is akarnak elmenni máshova. – Még egy átépítést is megéltünk, amikor új aluljáró lett. Azóta egyre többen hallgatnak bennünket, nagyon frekventált helyen vagyunk, akarva akaratlanul meghallják az emberek és jönnek – mondja a zenész, akinek ez persze hobbi, de Márk a saját projektjét is viszi – improvizatív világzenei projektben utazik, latin jazz és flamencós elemekkel, amely mindenki számára befogadható. A célja, hogy ezzel utazzon is a világban, ha végre elkészül a lemez. A terv, hogy még idén kiadja, s hogy az egyik számhoz elkészüljön a klip is. Melynek témája nem mellesleg a Velencei-tó.