Horváth Klára: „Fehérvár átlag felett akadálymentesített”

Hétfőn írtunk írtunk már arról az iszkaszentgyörgyi táborról, amelyben helyi gyerekek mellett francia és észt diákok vesznek részt. Az erasmusos tábor témája a fogyatékkal élők helyzetének elemzése.

A fiatalok a múlt héten Veszprémben voltak. A város utcáit járva belehelyezkedhettek a mozgássérültek helyzetébe: kerekes székben gurulva sétáltak. Elmondásuk szerint sok gondot okoztak nekik a rossz minőségű járdák…

Tegnap Székesfehérváron, a Viktória Rehabilitációs Központban tettek látogatást. Horváth Klára, a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének elnöke mutatta be nekik az intézményt. Az egyik iszkai fiú, Márk segítette őt angol nyelvű tolmácsként. (A tábor nyelve angol.) Horváth Klára mesélt az épületükről, amely természetesen akadálymentesített. Arra is figyelemmel voltak a kivitelezése és a berendezése idején, hogy az épek számára se legyen semmi kényelmetlen. Ezen elv szerint érdemes azokat az otthonokat is kialakítani, ahol mozgássérült családtag él együtt épekkel.

Horváth Klára, aki maga is mozgáskorlátozott, úgy látja, hogy Székesfehérvár az országos átlagnál jobban akadálymentesített, s úgy érzi, a helyiek elfogadóak velük szemben.

A beszélgetés utáni érzékenyítő foglalkozásokon a táborozók kipróbálhatták a szájjal rajzolás embert próbáló technikáját.

Délután a csapat Iszkaszentgyörgyön, a helyi esélyegyenlőségi programról beszélgetett az illetékesekkel. Tapasztalatukból szökkenő meglátásaikkal – akár észt vagy francia példákkal is – segíthetik a programot. MAJ