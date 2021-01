Horvát és magyar miniszterek találkozója Fehérváron

Benkő Tibor honvédelmi miniszter hivatalos találkozón fogadta csütörtökön Mario Banožic horvát védelmi minisztert.

A tárcavezetők látogatást tettek Székesfehérváron, a horvát vezetés alatt működő Közép-­európai Többnemzeti Hadosztály parancsnokság bázisán is, ahol közel száz fő részére alakítottak ki munkahelyet. A miniszterek találkozója tárgyalással kezdődött, majd tájékozódtak a fehérvári egység feladatairól, körülményeiről.

– Ez a látogatás mindenképp meg fogja erősíteni a két ország katonai együttműködését. A tavalyi év nagyon nehéz volt a járvány miatt, illetve nálunk a földrengés is óriási károkat okozott. Szeretném megköszönni a magyar kormánynak, hogy segítséget nyújtottak, és szolidaritást mutattak felénk – fogalmazott Mario Banožić, aki arról is beszélt, a két ország együttműködik a NATO-n belül, az unióban és katonai értelemben is, ám mind közül jelenleg a legfontosabb a védelmi együttműködés szélesítése. Hozzátette, ennek keretében helikopterszemélyzet képzését indították el Zárában, s az ottani központ fejlesztésében a magyar kormány is segített. A miniszter hangsúlyozta, az együttműködést ki kell terjeszteni a honvédelmi oktatás, kiképzés területére, és a hadiipar egyes szegmen­seire is.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta, a két ország egyformán küzd a terrorizmus ellen, valamint ugyanúgy gondolkodnak a katonáik külföldi missziójáról.

– Magyarország és Horvátország közös érdeke Közép-Európa biztonságának elősegítése, a Nyugat-Balkán békéjének biztosítása, az illegális migráció megállítása és kezelése – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, a székesfehérvári, horvát vezetésű NATO-parancsnokságnak nagy jelentősége van Közép-Európa békéjének, biztonságának fenntartásában.