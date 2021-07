Horgásztábort szerveztek Sárbogárd-Örspusztán, a Nyalóka-szigeten

Gyermekeknek szervezett nyári horgásztábort a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület és az Aranyponty Kft. közösen Sárbogárd Örs­pusztán, pontosabban a Rétimajorhoz tartozó kies Nyalóka-szigeten.

A táborra komoly túljelentkezés volt, akár félszáz horgászni vágyó ifjú is lehetett volna a táborban, de húzniuk kellett egy limitet, így végül 30 gyermek élvezhette a táborozás örömeit hat napig. Ennek következtében aztán például Bokor Tamás, a tábor vezetője már saját horgászágyán töltötte az éjszakákat, hogy mindenki elférjen a szobákban.

A tábort komolyan támogatta a Magyar Országos Horgász Szövetség ­(MOHOSZ) is. Rengeteg felszereléssel érkeztek meg (biztos, ami biztos, a táborvezető 38 felszereléssel érkezett, hátha valakinek nem lesz), és a szülőknek köszönhetően bőven kiegészíthették az egyébként remek étkezéseket is, két hatalmas hűtő telt meg a hozott ételekkel. A 8 és 14 év közötti résztvevők között 8 lány is akadt, köztük olyan is, aki eddig még életében nem horgászott. Itt viszont már fogott is! És nem csak a botot. A tapasztalatuk sokféle. Egyharmaduk már kész horgászként érkezett, a másik egyharmad időnként horgászgat a szüleivel. A maradék fele még nem fogott botot soha.

