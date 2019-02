Horgászközgyűlés lesz Rácalmáson

Február 10-én 9 órától a Kiss Ernő utca 82. szám alatt található horgásztanyán tartja évi közgyűlését a rácalmási Sirály Horgászegyesület.

A Sirály elnöke, Dualszky-Kovács István elmondta: téma lesz a vezetőségi tagok beszámolója a 2018-as évi munkáról és a közhasznúsági jelentés elfogadása. A jelenlévők meghallgathatják a fegyelmi, illetve a felügyelőbizottság beszámolóit is.

– A fent említett napirendek mellett a horgászegyesületek tagjai itt véleményezhetik az eddigi munkát, az eredményeket; emellett javaslatokat is tehetnek az idei teendőket, elképzeléseket illetően. Fontos kiemelni, a tavalyi esztendő is számos változást hozott a hazai horgásztársadalom életében, s az idei év is számos újdonságot tartogat. Természetesen mindezekről is szó lesz a vasárnapi találkozón – tette hozzá Dualszky-Kovács István.

Vezető képünk illusztráció!