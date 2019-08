Homoksori híd: még idén elvégzik a javítást

Ahogy arról kedden beszámoltunk, megtörtént a Homoksorról a Balatoni útra vezető híd felmérése, felülvizsgálata. Csütörtökön a helyszínen Brájer Éva, a Maroshegy és Mészáros Attila, az Alsóváros önkormányzati képviselői tájékoztatott a felújítás további részleteiről.

Brájer Éva rámutatott: annak ellenére, hogy a hídon láthatólag nem történt semmi, a háttérben komoly munka folyt az elmúlt hetekben, a vizsgálatok nagy része pedig éjszaka történt, mert a mérésekhez for­ga­lommentes időszak kellett. Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, a vizsgálatok nagy fokú üregesedést mutattak ki, amelyet elsősorban a dilatációs hézagokba szivárgó víz okozott. A probléma elhárítására elkészült a terv: először a Balatoni úti töltés kap injektálásos, habbeton-kitöltéses megerősítést, ezt követően a híd konzolja alá egy vasbeton gerendát építenek be, és kicserélik a dilatációs szerkezetet is. Ezenfelül felújítják a hídon és az útpadkán összegyűlő vizet elvezető rendszert is, így kizárható lesz a későbbi szivárgások lehetősége.

A munkálatok elkezdésére és befejezésére egyelőre nem tűztek ki időpontot, mert az nagyban függ az időjárástól, valamint az üzemelő vasúti pálya melletti munkavégzés lehetőségeitől. A hivatal, a városgondnokság és a MÁV képviselői szeptember első felében zárják le a szakmai egyeztetéseket. Azt azonban reálisnak tartják, hogy az ősszel elkészülnek a munkákkal, amely előreláthatóan két hónapot vesz majd igénybe és mintegy 30 millió forintba kerül. A 2,5 tonna összteherbírású hidat ezután a korábbi korlátozások megtartása mellett nyitják újra a forgalom előtt.

