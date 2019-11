Hogyan vezessünk ködben? A rendőrség jótanácsai

A köd jelentősen akadályozza, szélsőséges esetben akár el is lehetetleníti a közúti közlekedést, s nem csak a láthatóságot korlátozza, hanem egyéb veszélyeket is rejt. Mindezekre tekintettel a ködben történő biztonságos járművezetés speciális felkészültséget igényel. A ködös időben történő közlekedésükhöz, biztonságos célba érésükhöz a következőkben összefoglalt hasznos tanácsainkkal kívánunk hozzájárulni.

A gépjárművezetők általában ködben szeretnek a legkevésbé vezetni. Ez nem is csoda, hiszen a ködös idő a legrosszabb vezetési körülmények egyike. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a páraréteg olykor átláthatatlan, s a járművezető nem tudhatja, milyen akadályok, veszélyforrások jelennek meg előtte (különösen éjjel). Ezzel szemben lakott területen belül valamivel könnyebb a helyzet, mert a közvilágítás fénye részben áttöri a ködöt, de a sűrűbben haladó járművek által keltett légmozgás és egyéb körülmények miatt a láthatóság lényegesen jobb.

A ködös időszakokban általában többszörösére nő a balesetveszély (a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor az anyagi káros és a könnyű sérüléses járműütközések, továbbá a gyalogos elütések száma növekszik meg, a halálos balesetek száma általában csökkenést mutat). A legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon óvakodjunk az eltúlzott sebességtől. A megengedett sebességhatárt soha ne lépjük túl, gyakran még a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet (utóbbit nevezzük relatív gyorshajtásnak).

A lassúbb haladás mellett legfontosabb a követési távolság növelése. Igen nehéz megbecsülni a biztonságos követési távolságot köd esetén. Ezért tartsunk az előttünk haladótól olyan távolságot, hogy járművünkkel annak hirtelen fékezése esetén is meg tudjunk állni. A szakértők azt tanácsolják, hogy a mindenkori követési távolság legalább akkora távolság legyen, mint amit az adott sebességgel haladva járművünk két másodperc alatt megtesz!

Köd esetén tartózkodjunk az előzéstől! Vegyük fel a sorban haladók tempóját, megfelelő követési távolságot tartva (ilyenkor a tömeges „ráfutásos” ütközések veszélye igen magas).

Ködben az olyan veszélyeket sem láthatjuk előre, mint például a jégbordák képződése, vagy a tapadási viszonyok egyéb okra visszavezethető megváltozása. Ezért véletlenül se kockáztassunk!

Azt is tudnunk kell, hogy a köd olykor foltok formájában képződik, s az egyik ködfolt követheti a másikat. Általános magatartás, hogy az egyik ködfoltból kihaladva, a láthatósági feltételek hirtelen javulása esetén a járművezetők gyorsítanak, s a korábbiakhoz képest jelentősen nagyobb sebességgel haladnak. Ez különösen veszélyes lehet akkor, ha egy másik ködfoltba érkezünk, mert a látótávolság hirtelen történő jelentős csökkenése miatt nem tudhatjuk, milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolnunk.

Érdemes megjegyezni, hogy fokozott ködképződéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdős hegyi útszakaszokon stb. A ködös időben történő vezetés nagyon fárasztó, ezért idővel a reakcióképességünk jelentősen csökken. A feszült figyelem miatt az emberi szem is elfárad, ezért nagyon fontos, hogy hosszabb utaknál tartsunk gyakrabban pihenőt. A legalább 15 perces pihenők során a szem pihentetése mellett koffein tartalmú ital fogyasztása is ajánlott. További jó tanács, hogy szemünk fáradékonyságát csökkentve soha ne nézzünk a szemből érkező jármű fényszórójába, s vezetésünk során ne is tekintsünk meredten egyetlen pontba!

Köd esetén használjunk ködfényszórót! Ha járművünk ezzel nem rendelkezik, akkor a tompított fényszórót kell bekapcsolni. A távolsági fényszóró használata kifejezetten kerülendő, hiszen az erős fény a páraszemcsékről visszaverődve vakító, átláthatatlan fehér falat képez! A láthatóságunk érdekében a gépjármű valamennyi fényszóróját és irányjelzőjét tartsuk tisztán, de ügyeljünk a szélvédő tisztaságára is. A belső pára megakadályozása érdekében kapcsoljuk be a légkondicionáló készüléket, a levegő áramlásának irányát a szélvédő felé terelve! A hátsó szélvédő páramentesítésére is figyeljünk!

Végezetül haladásunk során számoljunk az úttesten gyalogos, kerékpáros, vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott jármű megjelenésére, melyek észlelése a ködben ugyancsak jelentősen korlátozódik. Ha pedig kiszállunk a járműből, lakott területen kívüli útszakaszokon mindig vegyük fel a fényvisszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket, s ezáltal biztonságunkat sokszorosára növeli – javasolja a rendőrség.