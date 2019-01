Hogyan védjük meg vízóránkat a fagytól?

Ezen a télen eddig mindössze négy bejelentést kapott a Fejérvíz Zrt. vízmérők elfagyásáról: nem volt tartósan nagy hideg. Ez elképesztően alacsony szám, hiszen egy átlagos évben 100-150 óra is elfagy.

– 2017 januárjában csak a mi szolgáltatási területünkön 1338 elfagyás történt – rukkolt elő újabb adattal Zsebők Lajos, a szolgáltató sajtósa. – Természetesen azokról a vízmérőkről van szó, melyek aknában vagy olyan helyen vannak, ahol ki vannak téve a hideg téli időjárásnak – egészítette ki.

Persze ezen a télen is érdemes a mérők fagy elleni védelméről gondoskodni! Annál is inkább, mert az elfagyás esetén elfolyó víz díját és a szétfagyott mérő cseréjét a felhasználónak, illetve az ingatlan tulajdonosának kell megfizetnie.

A házi vízvezetékek, locsolócsapok is elfagyhatnak

Ennek elkerülésére most is azt kéri a Fejérvíz, hogy a vízmérő aknákat hőszigetelés szempontjából ellenőrizzük. Az elfagyásoknak sokszor az az okuk, hogy az aknafedlap nincs a helyén, kavics került alá, és bejut a fagyos levegő.

– Ha a fedlap sérült, cseréljék ki, vagy intézkedjenek a megjavításáról! Emellett célszerű külön hőszigetelésről gondoskodni az akna, illetve a fedlap nikecell vagy más, át nem nedvesedő hőszigetelő anyaggal való lefedésével. Általában jó megoldást ad az is, hogyha a fedlap alá több rétegben fóliát teszünk, de úgy, hogy a fedlap még beleférjen a keretbe – magyarázta a szakember.

Télen a vízmérők mellett a használaton kívüli házi vízvezetékek, kerti locsolócsapok is elfagyhatnak. Ezért az üdülő- vagy zártkerti ingatlanok és a vízzel ellátott építési telkek víztelenítéséről sem szabad megfeledkezni!

– Víztelenítéskor a vízmérő előtti, utca felőli csapot (szelepet) zárják el, a belső csapot hagyják nyitva, így a vízmérőből is el tud távozni a víz – fogalmazott Zsebők Lajos.

Nem elfagyás, de a téli víztelenítéshez kapcsolódó gyakori hiba, hogy a felhasználók a kerti locsolócsapok alsó, földben lévő fagytalanítócsapját rosszul, csak félig-meddig zárják el. – Ilyenkor a csap fagytalanítónyílásán rengeteg víz el tud folyni. Akkor jó a zárás, ha az ingatlan minden csapját elzárták, és ellenőrzik, forog-e a vízmérő kis fekete csillagkereke.

Ha jó a zárás, nem szabad forognia – tudtuk meg. – Tévedés azt gondolni, hogy ha már csak –3 Celsius-fok van a –15 helyett, akkor megúsztuk. A vízmérőhely vagy a házi hálózat áthűlése ilyenkor is folytatódik, csak az áthűlés intenzitása csökken. Ha a vízmérő elfagyott, tilos nyílt lánggal kimelegíteni! Ha a mérő üvege nem repedt el, vagy csak a cső fagyott el, meleg vízzel lehet kiolvasztani, de a legcélszerűbb rögtön bejelenteni – adott tájékoztatást a Fejérvíz munkatársa.